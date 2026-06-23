Corinthians não contará com Carrillo na reapresentação do elenco Meia retornará ao clube em data posterior ao restante do grupo

O Corinthians terá dois desfalques certos na reapresentação da equipe, marcada para o próximo dia 25 de junho após a folga durante a Copa do Mundo. Além de Memphis Depay, que está disputando a competição, o meia André Carrillo também não estará presente.

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A informação foi confirmada por Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, em entrevista ao canal Identidade Corinthiana.

— No dia 25, quem não estará presente? Memphis Depay e Carrillo, que participou, com a seleção do Peru, de dois amistosos. Então, ele negociou com a gente que se apresentaria um pouquinho depois, porque estendeu o trabalho dele. Isso é natural. Ele deve chegar no dia 29. No mais, todos se apresentam no dia 25 — explicou Marcelo Paz.

A equipe comandada por Fernando Diniz deve realizar amistosos no período de preparação. O primeiro está previsto para 12 de julho, durante a Copa do Mundo, no Estádio Olímpico Regional, no interior do Paraná, contra o Cascavel. O anúncio foi feito pelo clube paranaense nesta sexta-feira (15), por meio das redes sociais.

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O confronto servirá como preparação do elenco para o retorno das competições da temporada após o Mundial de Seleções. O evento será promovido pela Prefeitura de Cascavel e pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com um grupo de empresários.

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 15h deste sábado (16), pelo site Sou Mais Futebol. Segundo o Cascavel, mais informações serão divulgadas nos próximos dias pela organização.

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Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O primeiro compromisso oficial do Corinthians após a Copa do Mundo será no dia 22 de julho, contra o Remo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O clube ainda disputa a Libertadores e a Copa do Brasil.

No Brasileirão, o time soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

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