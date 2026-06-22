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Contrato de Memphis com o Corinthians desaparece dos registros da FPF e da CBF

Erro no cadastramento encerrou o vínculo antes do prazo previsto

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
22/06/2026 19:37
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Contrato de Memphis Depay é encerrado antecipadamente nos registros da FPF e da CBF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)
Contrato de Memphis Depay é encerrado antecipadamente nos registros da FPF e da CBF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

O contrato de Memphis Depay com o Corinthians deixou de constar nos sistemas da Federação Paulista de Futebol (FPF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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    O contrato entre as partes, assinado em setembro de 2024, era válido até 31 de julho de 2026. No entanto, por conta de um erro do Corinthians no momento do registro, o vínculo foi encerrado em 20 de junho de 2026.

    Na prática, o Corinthians poderia reenviar a documentação para que o contrato permanecesse válido até julho e, assim, Memphis pudesse disputar mais uma partida pelo clube, mesmo sem uma renovação contratual. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo Uol, porém, a diretoria pretende registrar um novo vínculo já contemplando a renovação do contrato.

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    Nesse momento, o camisa 10 está com a seleção holandesa na disputa da Copa do Mundo. A expectativa é que o caso seja resolvido após a competição.

    Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress
    Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress

    Vai ficar no Corinthians?

    O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, mas reconhece que a permanência do meia-atacante depende de articulações fora de campo. Internamente, o clube vê alinhamento com o desejo do jogador de continuar e, por isso, avança nas tratativas com um planejamento estruturado em três etapas para viabilizar a renovação. 

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    — Eu amo onde estou agora, as coisas que eu quero conquistar com as pessoas certas que agora estão no clube. Pessoas trabalhando de forma intensa, 100% compromissados com ser corinthiano, como o Fernando Diniz e o Marcelo (Paz), que trabalha atrás das câmeras com muitas coisas, o presidente (Osmar Stabile)… Acho que meu trabalho aqui ainda não terminou, mas temos que sentar juntos e falar sobre o futuro, ver o que vamos fazer. Mas, para mim, está claro que amo este clube e quero ficar — explicou.

    No Brasil, a experiência de Memphis Depay vai além das quatro linhas. O atacante desenvolveu ainda mais sua carreira musical como rapper, lançou uma música com o nome "Corinthians", conheceu comunidades, visitou museus e comemorou os aniversários de 31 e 32 anos com festas no país.

    — Experimentei mais coisas nos últimos anos do que em toda a minha carreira anteriormente. Me adaptei à cultura daqui. Nesses anos, conquistamos coisas lindas, títulos, e ainda sinto que meu propósito aqui não terminou. Vamos ver o que acontece — concluiu.

    Números de Memphis Depay pelo Corinthians

    Desde que chegou ao clube, o holandês soma 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, com participação direta em gol a cada 155 minutos. Apesar da queda recente de rendimento, os números gerais ainda mostram um jogador decisivo e influente ofensivamente.

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    Memphis Depay pelo Corinthians

    1. 79 jogos (62 titular)
    2. 5436 minutos jogados (68 mins por jogo)
    3. 20 gols
    4. 15 assistências
    5. 155 mins p/ participar de gol
    6. 161 finalizações (68 no gol) no total
    7. 2.0 finalizações por jogo
    8. 8.1 finalizações p/ marcar gol
    9. 30% conversão de chances claras
    10. 22 grandes chances criadas
    11. 1.4 passe decisivo por jogo
    12. 0.9 dribles certos (45% de acerto) por jogo
    13. 37% eficiência nos duelos
    14. 1.0 faltas sofridas por jogo
    15. 1 pênalti sofrido
    16. Nota Sofascore 7.00

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