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Corinthians volta aos treinos após folga no CT Dr. Joaquim Grava

Timão inicia preparação para o segundo semestre com atividades em dois períodos

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/06/2026 18:14
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Jogadores correm no gramado
Corinthians retorna aos trabalhos no CT após período de folga (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Após o período de pausa, o Corinthians retomou as atividades no CT Dr. Joaquim Grava de olho na sequência da temporada. Nesta quinta-feira (25), o elenco alvinegro trabalhou em dois períodos e iniciou a preparação para os compromissos do segundo semestre, que incluem o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores.

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    A programação do dia começou com uma reunião na Sala de Preleção Flexform, com a presença do executivo de futebol Marcelo Paz e do técnico Fernando Diniz.

    Em seguida, os atletas realizaram ativação na academia antes de irem ao campo, onde foram divididos em quatro estações de treino: posse de bola, corrida intermitente com mudança de direção, finalizações e corrida intervalada. A comissão técnica também comandou um exercício de ataque contra defesa com foco em transições.

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    — Essa primeira atividade foi de adaptação. Foi importante ter essa parada para darmos uma descansada. Vínhamos sem um período mais longo de férias devido ao título da Copa do Brasil no final do ano. Nossas expectativas são as melhores. Espero que a gente use esse período da melhor maneira. Durante os campeonatos já tinha muito trabalho, imagine agora. Será um tempo importante. Entendemos que esse momento é de puxar um pouco a corda para que a gente possa chegar bem física e taticamente no restante da temporada. Que o grupo inteiro consiga aproveitar e desfrutar deste tempo — disse.

    Alguns jogadores ainda não se apresentaram junto ao grupo. O atacante Jesse Lingard teve um problema em um voo interno na Inglaterra e chega ao CT nesta sexta-feira (26). Já o meia André Carrillo se apresenta na segunda-feira (29), após defender a seleção do Peru em amistosos preparatórios.

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    O clube volta a treinar na manhã desta sexta-feira (26), novamente em dois períodos, dando sequência à intertemporada. O primeiro compromisso do Corinthians no segundo semestre será um amistoso diante do Cascavel-PR, marcado para 12 de julho, no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel.

    Diretoria e comissão técnica olham para frente em treino
    Julio Cesar, coordenador administrativo, Fernando Diniz, técnico, e Marcelo Paz, executivo de futebol (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

    Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

    • Amistoso – 12/07 (domingo), 16h: Corinthians x Cascavel – Estádio Municipal Arnaldo Busato, Paraná-PR
    • 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
    • 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
    • Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
    • 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
    • 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
    • Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
    • 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

    Momento do Corinthians na temporada

    No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.

    Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.

    Corinthians em 2026

    1. 37 jogos
    2. 16V | 11E | 10D
    3. 53% de aproveitamento
    4. 41 gols marcados (1.1 por jogo)
    5. 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)

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