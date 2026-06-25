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Corinthians atrasa pagamento de ajuda de custo de atletas da base

Timão enfrenta crise financeira que impacta jogadores e jogadoras em formação

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/06/2026 17:22
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Atletas do Corinthians comemoram gol
Corinthians tem atraso em ajuda de custo de atletas da base (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

O Corinthians não pagou a ajuda de custo dos atletas das categorias de base neste mês. A informação foi divulgada pelo perfil Base Corinthiana e confirmada pelo Lance!.

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    • Os valores deveriam ter sido depositados no dia 15 de junho, mas, até o momento, não foram realizados. Os repasses dizem respeito aos times das categorias de base masculina e feminina.

    O pagamento está previsto na Lei Geral do Esporte (LGE), que determina a concessão de ajuda de custo a atletas em contrato de formação.

    O Lance! solicitou posicionamento ao Corinthians, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno.

    Marcelo Paz e Erasmo Damiani em sala de reunião
    Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e Erasmo Damiani, gerente de base do clube (Foto: Divulgação)

    Corinthians vive crise financeira

    Corinthians quitou, nesta quinta-feira (25), os salários dos jogadores e da comissão técnica. O pagamento deveria ter sido realizado no quinto dia útil do mês, mas estava em atraso. No entanto, a crise financeira no Timão está longe de acabar.

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    Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.

    Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

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    Esse, no entanto, não é o único problema. O Corinthians foi condenado no começo de junho pela Fifa pelo não pagamento ao New York City, dos Estados Unidos, referente à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno, ocorrida em abril do ano passado. O clube paulista tem prazo de 45 dias para quitar o valor e pode sofrer transfer ban caso a obrigação não seja cumprida. 

    Timão terá de pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) e pode voltar a sofrer um transfer ban em caso de inadimplência.

    Além dos valores principais, o Corinthians também terá de arcar com juros de 15% ao ano, calculados desde agosto de 2025, US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) de multa destinada à Fifa e US$ 21 mil (cerca de R$ 105 mil) em custas processuais.

    Cabe ressaltar que o clube ainda tenta reverter a decisão por meio de recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

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