Após 'Caso Garro', Corinthians tenta resolver transferban e quitar salários Clube paulista acerta pendência com o Talleres e trabalha para regularizar situação na Fifa

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O Corinthians resolveu a pendência com o Talleres, da Argentina. Após meses de negociação, a equipe chegou a um acordo e conseguiu se livrar de um novo transfer ban, situação na qual o clube se encontra no momento e busca resolver.

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Recentemente, o Corinthians sofreu um transfer ban devido ao não pagamento de parcelas referentes à compra do volante venezuelano José Martínez, contratado junto ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, em agosto de 2024.

Com a sanção, o Timão está proibido de registrar novos jogadores por até três janelas de transferências. Para se livrar da punição e voltar a ter o sistema de registros liberado, o clube precisa quitar o valor devido aos norte-americanos, que gira em torno de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,54 milhões na cotação atual).

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Corinthians busca encerrar problemas financeiros e evitar transferban (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)

Contratação de Talles Magno ainda é problema

O Corinthians foi condenado no começo de junho pela Fifa pelo não pagamento ao New York City, dos Estados Unidos, referente à extensão do empréstimo do atacante Talles Magno, ocorrida em abril do ano passado. O clube paulista tem prazo de 45 dias para quitar o valor e pode sofrer transfer ban caso a obrigação não seja cumprida.

O Timão terá de pagar US$ 850 mil (cerca de R$ 4,2 milhões na cotação atual) e pode voltar a sofrer um transfer ban em caso de inadimplência.

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Além dos valores principais, o Corinthians também terá de arcar com juros de 15% ao ano, calculados desde agosto de 2025, US$ 90 mil (cerca de R$ 455 mil) de multa destinada à Fifa e US$ 21 mil (cerca de R$ 105 mil) em custas processuais.

Cabe ressaltar que o clube ainda tenta reverter a decisão por meio de recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

Salários em atraso no Corinthians

Além disso, o Corinthians voltou a atrasar os salários dos jogadores e da comissão técnica da equipe. O pagamento estava previsto para o quinto dia útil de junho, o que não aconteceu.

O cenário é o mesmo do mês passado, quando os salários dos atletas e do técnico Fernando Diniz, além de sua comissão técnica, também foram atrasados. Àquela altura, "apenas" os funcionários CLT, com registro em carteira, receberam os vencimentos.

O Corinthians divulgou o balancete do mês de março com um déficit de R$ 131,4 milhões e vive uma situação financeira grave. Para o resultado negativo, o clube apontou três fatores como determinantes: o pagamento de comissão pela conquista da Copa do Brasil, a quitação da dívida com o Santos Laguna e a ausência de vendas de atletas no início do ano, conforme o planejamento inicial.

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