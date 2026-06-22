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Gol, visita à favela e críticas de ídolo: o início de Lingard no Corinthians

Inglês chegou em março e assinou contrato válido até o fim da temporada

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
22/06/2026 07:00
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Lingard em ação pelo Corinthians durante os primeiros meses no clube (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)
Lingard em ação pelo Corinthians durante os primeiros meses no clube (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

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O meio-campista Jesse Lingard viveu seus primeiros meses no Corinthians marcados por adaptação física, expectativa da torcida e momentos de impacto dentro e fora de campo. Anunciado em 6 de março, o inglês ainda busca regularidade, mas começou a ganhar espaço e a cair no gosto dos torcedores.

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    Com minutos em evolução sob Fernando Diniz e ainda em processo de adaptação ao futebol brasileiro, Lingard alterna momentos de protagonismo e cobrança. A expectativa interna é de que o jogador atinja melhor condição física nessa pausa para a Copa do Mundo e se consolide como peça importante no elenco.

    Lingard tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas estabelecidas no documento.

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    Chegada e adaptação ao elenco

    Lingard chegou ao clube durante a gestão de Dorival Júnior e, posteriormente, passou a trabalhar sob o comando de Fernando Diniz. Sem atuar desde novembro do ano passado, quando defendeu o FC Seoul na vitória por 2 a 1, o jogador foi integrado ao grupo de forma gradual.

    A comissão técnica optou por cautela e estabeleceu um processo de recondicionamento físico, tratado internamente como uma espécie de "mini pré-temporada", com foco em ganho de massa muscular, ritmo de jogo e reintegração progressiva ao elenco principal.

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    Jesse Lingard e Memphis Depay (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
    Jesse Lingard e Memphis Depay durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

    Estreia no Maracanã

    A primeira partida com a camisa alvinegra aconteceu cerca de um mês após o anúncio oficial. Ainda sob o comando de Dorival Júnior, o Corinthians foi derrotado por 3 a 1 pelo Fluminense, no Maracanã.

    Lingard começou no banco e entrou no intervalo. Na segunda etapa, recebeu bom passe de Zakaria e ficou cara a cara com o goleiro Fábio, mas parou na defesa do experiente arqueiro, na única chance clara que teve na partida.

    Primeiro gol pelo clube

    A primeira titularidade veio acompanhada do primeiro gol com a camisa do Corinthians, no duelo diante do Barra, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no dia 21 de abril, na Ressacada, em Santa Catarina.

    O gol saiu aos 46 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de falta de Matheuzinho e desvio de cabeça de Pedro Raul, Lingard completou para o fundo das redes. O lance chegou a ser revisado pela arbitragem, mas foi confirmado sem impedimento.

    Após a partida, o inglês celebrou o fim do jejum e destacou o apoio recebido pela comissão técnica.

    — É uma sensação incrível. Fazia um longo tempo que eu não marcava. O treinador me deu muita confiança. É uma vitória para este grande clube. Espero mais. Vai, Corinthians — disse em entrevista à Prime Video.

    Bastidores e impacto fora de campo

    Antes da estreia oficial, Lingard participou de ações de divulgação do clube e visitou a comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Nas imagens, o jogador aparece andando de bicicleta e interagindo com crianças.

    Na apresentação, o projeto de comunicação contou ainda com a participação do garoto conhecido como "Mini Neto", que viralizou ao reproduzir bordões de apresentador ligado ao clube. O vídeo de anúncio ultrapassou 600 mil visualizações em cerca de uma hora e teve boa repercussão entre torcedores e até rivais.

    Lingard visita a favela de Heliópolis, em São Paulo (Foto: Reprodução)
    Lingard visita a favela de Heliópolis, em São Paulo (Foto: Reprodução)

    Críticas e cobranças

    Apesar da recepção positiva inicial, Lingard também passou a ser alvo de críticas. Após o empate em 1 a 1 contra o Santa Fé, pela Libertadores, o ex-jogador Neto criticou o desempenho do meia durante a transmissão da Rádio Craque Neto.

    — O Lingard anda em campo, não corre. Não tem nenhum tipo de vontade de jogar — afirmou o ex-atleta.

    Tragédia na família

    Em meio ao processo de adaptação, Jesse Lingard ainda viveu um momento delicado. O meia-atacante do Corinthians usou as redes sociais para lamentar a morte do avô, no dia 11 de junho.

    Lingard havia sido liberado pelo clube no dia 28 de maio para viajar à Inglaterra por conta do estado de saúde do avô. Por isso, o meia-atacante ficou fora da partida contra o Grêmio, último compromisso da equipe antes da Copa do Mundo.

    — Descanse em paz, vovô. Embora seja difícil dizer adeus, eu sei que agora você está nas mãos de Deus e em paz. Saber que você se reencontrou com a vovó me deixa feliz — escreveu o atleta em suas redes sociais.

    Números de Jesse Lingard pelo Corinthians (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)
    Números de Jesse Lingard pelo Corinthians (Foto: Arte Lance!/ChatGPT)

    Números gerais com a camisa do Corinthians

    Jesse Lingard soma 17 jogos pelo Corinthians, sendo nove como titular, com 763 minutos em campo, média de 44 por partida. No período, o meia-atacante marcou dois gols e deu uma assistência, precisando de 254 minutos para participar diretamente de um gol. O inglês finalizou oito vezes, quatro delas no alvo, além de registrar uma grande chance criada.

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    Nos números individuais, Lingard apresenta 84% de acerto no passe e 50% nos lançamentos longos, além de 0,4 passe decisivo por jogo e 0,2 drible certo, com 30% de aproveitamento. Defensivamente, tem média de 1,5 bola recuperada e 0,5 desarme por partida, resultando em nota média de 6,73 no Sofascore ao longo da passagem pelo clube.

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