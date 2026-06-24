Corinthians tem baixa na comissão técnica e vai ao mercado por reposição Diretoria avalia nomes para ocupar a função no departamento

O Corinthians vem passando por mudanças na comissão técnica da equipe. Guilherme da Costa, preparador físico do clube desde junho de 2024, aceitou proposta do Internacional e optou por deixar o clube.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

No clube gaúcho, Guilherme da Costa assume a coordenação de performance. Segundo Marcelo Paz, a opção de saída do Corinthians tem relação com a função, que será mais voltada ao campo.

— O preparador físico é o Wagner Bertelli, chefe da preparação física do Corinthians. Dentro de um departamento de futebol, você tem oito profissionais que fazem um trabalho dentro do clube. No caso do Guilherme, ele saiu por opção própria. Recebeu uma proposta do Internacional. Aqui, trabalhava mais na academia, realizando um trabalho importantíssimo, fundamental, ao lado do Wagner — disse Marcelo Paz à Identidade Corinthiana.

continua após a publicidade

O executivo também revelou que a saída de Guilherme da Costa não tem relação com um possível erro na recuperação de Memphis Depay, que, inclusive, revelou abertamente que retardou seu retorno aos gramados.

— Ele saiu porque, no Internacional, terá uma atuação mais ligada ao campo. Então, recebeu a proposta e conversou comigo de forma muito educada. "Marcelo, não é questão financeira, não é questão do grupo, mas lá vou trabalhar em uma área mais ligada ao campo". Então, ele deixou a função e vamos buscar um profissional para exercer essa mesma função. A saída dele foi uma escolha dele. Se não tivesse recebido essa proposta, teria continuado com a gente. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra — completou.

continua após a publicidade

No Corinthians, Guilherme da Costa fez parte dos títulos da Copa do Brasil, Supercopa Rei e Campeonato Paulista. Antes do Corinthians, passou por Coritiba, Atlético-MG e Cruzeiro, atuando no desenvolvimento físico e na otimização da performance de atletas.

Guilherme da Costa deixa o Corinthians após proposta do Internacional (Foto: Reprodução/Instagram)

Corinthians no mercado

Sem Guilherme da Costa, o Corinthians vai ao mercado em busca de nomes. O Lance! apurou que o clube alvinegro avalia alguns nomes e deve dar andamento nas negociações assim que chegar a um denominador comum.

O Corinthians se reapresenta após a pausa para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (25).

Comissão técnica do Corinthians

Técnico: Fernando Diniz Auxiliar técnico: Léo Porto Observador técnico: Mauro da Silva Preparadores físicos: Wagner Bertelli, Reverson Pimentel e Leandro da Silva Fisiologistas: Luis Fernando Barros e Leandro Spigolon Médicos: Dr. Ricardo Galotti, Dr. Eures Facci e Dr. João Marcelo Enfermeiro: Alex Dias Massagistas: Ceará, Diego Toninato, Tico e Marcio Domingos Analistas de desempenho: Lucas Vergne, Raony Thadeu, Anderson Borges, Aurelio Estanislau e Fábio Roberto Preparadores de goleiros: Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos Fisioterapeutas: Alex Cabrera, Bruno Gorgatte, Amil Henrique, Camila Morano e Douglas Toffoli Roupeiros: Edizio Almeida, Gildásio Miranda, Adilson Junior, Adeilton "Baianinho" e Osmar Silva

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão e na Copa do Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.