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Corinthians tem baixa na comissão técnica e vai ao mercado por reposição

Diretoria avalia nomes para ocupar a função no departamento

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
24/06/2026 07:00
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Julio Manso, supervisor, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Julio Manso, supervisor, e Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians vem passando por mudanças na comissão técnica da equipe. Guilherme da Costa, preparador físico do clube desde junho de 2024, aceitou proposta do Internacional e optou por deixar o clube.

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    No clube gaúcho, Guilherme da Costa assume a coordenação de performance. Segundo Marcelo Paz, a opção de saída do Corinthians tem relação com a função, que será mais voltada ao campo.

    — O preparador físico é o Wagner Bertelli, chefe da preparação física do Corinthians. Dentro de um departamento de futebol, você tem oito profissionais que fazem um trabalho dentro do clube. No caso do Guilherme, ele saiu por opção própria. Recebeu uma proposta do Internacional. Aqui, trabalhava mais na academia, realizando um trabalho importantíssimo, fundamental, ao lado do Wagner — disse Marcelo Paz à Identidade Corinthiana.

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    O executivo também revelou que a saída de Guilherme da Costa não tem relação com um possível erro na recuperação de Memphis Depay, que, inclusive, revelou abertamente que retardou seu retorno aos gramados.

    — Ele saiu porque, no Internacional, terá uma atuação mais ligada ao campo. Então, recebeu a proposta e conversou comigo de forma muito educada. "Marcelo, não é questão financeira, não é questão do grupo, mas lá vou trabalhar em uma área mais ligada ao campo". Então, ele deixou a função e vamos buscar um profissional para exercer essa mesma função. A saída dele foi uma escolha dele. Se não tivesse recebido essa proposta, teria continuado com a gente. Portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra — completou.

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    No Corinthians, Guilherme da Costa fez parte dos títulos da Copa do Brasil, Supercopa Rei e Campeonato Paulista. Antes do Corinthians, passou por Coritiba, Atlético-MG e Cruzeiro, atuando no desenvolvimento físico e na otimização da performance de atletas.

    Guilherme da Costa deixa o Corinthians após proposta do Internacional (Foto: Reprodução/Instagram)
    Guilherme da Costa deixa o Corinthians após proposta do Internacional (Foto: Reprodução/Instagram)

    Corinthians no mercado

    Sem Guilherme da Costa, o Corinthians vai ao mercado em busca de nomes. O Lance! apurou que o clube alvinegro avalia alguns nomes e deve dar andamento nas negociações assim que chegar a um denominador comum.

    O Corinthians se reapresenta após a pausa para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (25).

    Comissão técnica do Corinthians

    1. Técnico: Fernando Diniz
    2. Auxiliar técnico: Léo Porto
    3. Observador técnico: Mauro da Silva
    4. Preparadores físicos: Wagner Bertelli, Reverson Pimentel e Leandro da Silva
    5. Fisiologistas: Luis Fernando Barros e Leandro Spigolon
    6. Médicos: Dr. Ricardo Galotti, Dr. Eures Facci e Dr. João Marcelo
    7. Enfermeiro: Alex Dias
    8. Massagistas: Ceará, Diego Toninato, Tico e Marcio Domingos
    9. Analistas de desempenho: Lucas Vergne, Raony Thadeu, Anderson Borges, Aurelio Estanislau e Fábio Roberto
    10. Preparadores de goleiros: Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos
    11. Fisioterapeutas: Alex Cabrera, Bruno Gorgatte, Amil Henrique, Camila Morano e Douglas Toffoli
    12. Roupeiros: Edizio Almeida, Gildásio Miranda, Adilson Junior, Adeilton "Baianinho" e Osmar Silva

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