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Vice-presidente afastado do Corinthians se torna réu na Justiça de São Paulo

Dirigente responderá pelo caso após decisão da 25ª Vara Criminal da Barra Funda

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
25/06/2026 16:47
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Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, olhando para frente
Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians (Foto: (Foto: Reprodução/ Instagram)

Armando Mendonça, vice-presidente afastado do Corinthians, tornou-se réu após denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo. O caso tramita na 25ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda.

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    Mendonça é acusado de apropriação indébita agravada continuada, tentativa de apropriação indébita agravada continuada, furto qualificado por abuso de confiança e coação ao longo do processo. A investigação apura o suposto desaparecimento de materiais esportivos da Nike no clube.

    Ao analisar a denúncia apresentada pelo Ministério Público, a juíza Amanda Eiko Sato entendeu que há elementos suficientes para dar prosseguimento à ação penal. Na decisão, a magistrada apontou a existência de indícios de autoria e provas da materialidade dos fatos, além de considerar preenchidos os requisitos legais necessários para a abertura do processo. 

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    — Para esta etapa de cognição, entendo presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da relação processual, assim como as condições para o exercício da ação penal. Ademais, os elementos cognitivos fornecidos pelo inquérito policial evidenciam o lastro probatório mínimo indispensável à instauração do processo penal, porquanto presentes a prova da materialidade e indícios de autoria da prática dos delitos descritos na denúncia. Diante do resultado positivo do juízo de admissibilidade da peça acusatória, RECEBO a denúncia oferecida contra ARMANDO JOSÉ TERRERI ROSSI MENDONÇA — disse em parte da decisão.

    Em nota enviada ao Lance!, Armando Mendonça afirmou que recebeu a decisão com serenidade e negou ter cometido qualquer irregularidade. O dirigente disse ter convicção de que a acusação é injusta e sustentou que nunca desviou materiais do Corinthians nem obteve benefício pessoal em prejuízo do clube. Além disso, declarou confiar na Justiça e afirmou que apresentará sua defesa durante o processo.

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    Armando Mendonça solicitou afastamento do cargo de vice-presidente do Corinthians no dia 8 de junho. Agora, terá dez dias para apresentar sua defesa após ser intimado pela Justiça.

    Camisa do Corinthians pendurada
    Camisa da Nike do Corinthians (Foto: Gustavo Vasco / Corinthians)

    Desvio de materiais no Corinthians

    Corinthians identificou, por meio de uma auditoria interna, irregularidades na distribuição de materiais esportivos fornecidos pela Nike. Entre os problemas constatados estão retiradas acima da cota anual prevista em contrato, além de peças em más condições e armazenadas de forma inadequada.

    O relatório também aponta falhas recorrentes na cadeia de recebimento, controle e distribuição dos itens, revelando um cenário de desorganização que atravessa diferentes departamentos do clube.

    O material analisado indica que a gestão atual não consegue assegurar rastreabilidade, transparência e uniformidade no uso dos produtos destinados às modalidades esportivas.

    Veja abaixo a nota completa de Armando Mendonça

    Ninguém recebe com naturalidade a notícia de que passa a responder a uma acusação criminal, especialmente quando tem plena convicção de que se trata de uma acusação injusta, infundada e baseada em premissas equivocadas.

    Encaro este momento com serenidade, firmeza e confiança. Esta será a oportunidade para demonstrar, enfim, de forma técnica e documental, que jamais desviei 131 materiais do Sport Club Corinthians Paulista, jamais me apropriei de qualquer bem e jamais obtive benefício pessoal em prejuízo do clube.

    É importante esclarecer que, até aqui, não houve análise definitiva do mérito dos fatos. A existência de uma acusação não significa reconhecimento de culpa nem validação das conclusões equivocadas que lhe deram origem.

    O próprio Sport Club Corinthians Paulista já se posicionou sobre o caso, rechaçando acusações infundadas e deixando claro que o documento interno utilizado como base para a denúncia jamais concluiu pela existência de desvio, apropriação ou qualquer conduta ilícita de minha parte.

    Respeito as instituições, respeito o processo e confio na Justiça. Minha defesa será exercida no campo próprio, com responsabilidade, serenidade e absoluto compromisso com a verdade.

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