O atacante Yuri Alberto revelou que pode estar vivendo seus últimos meses no Corinthians. A declaração foi feita após a vitória diante do Barra-SC, nesta quinta-feira (14), pela Copa do Brasil.

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O camisa 9 afirmou que já conversou com seu estafe sobre o futuro e admitiu o desejo de buscar novos desafios, apesar das conversas constantes com Fernando Diniz sobre sua importância no elenco.

— Já foram cinco temporadas, eu já estou numa fase que eu conversei com meu staff. O Diniz tem conversado bastante comigo e fala da minha importância para o grupo e para o estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante. Mas é uma coisa que eu pedi para o André (Cury, empresário) que, neste ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio — disse à TV Globo.

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— Junto da minha família eu já tinha falado, o Osmar nos deu um posicionamento quando acabei renovando, que, se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. Como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos... A gente vai ver. Até o final da Copa a gente vai ter quase dois meses para tentar resolver isso — seguiu.

Yuri Alberto também destacou a relação construída com a torcida do Corinthians ao longo das últimas temporadas. O camisa 9 chegou ao clube em 2022 e foi peça importante nos títulos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Supercopa Rei.

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— Fico feliz por essa história que juntos construímos. Essa conexão que eu tenho com o torcedor de entrega e eles também, da parte deles, por me ajudar nos momentos difíceis, de glórias e conquistas. Sou muito grato a tudo — finalizou.

Fernando Diniz marcou o gol da vitória do Corinthians contra o Barra-SC (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Números de Yuri Alberto

Yuri Alberto pelo Corinthians:

230 jogos (197 titular) 82 gols 22 assistências 169 mins p/ participar de gol 572 finalizações (221 no gol) no total 2.5 finalizações por jogo 7.0 finalizações p/ marcar gol 45% conversão de chances claras 29 grandes chances criadas 0.7 passes decisivos por jogo 42% eficiência nos duelos 39% eficiência nos duelos aéreos 1.4 faltas sofridas por jogo 4 pênaltis sofridos Nota Sofascore 6.96

Yuri Alberto em 2026:

24 jogos (20 titular) 6 gols 2 assistências 228 mins p/ participar de gol 48 finalizações (21 no gol) no total 2.0 finalizações por jogo 8.0 finalizações p/ marcar gol 28% conversão de chances claras 3 grandes chances criadas 0.8 passes decisivos por jogo 41% eficiência nos duelos 35% eficiência nos duelos aéreos 1.0 faltas sofridas por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 6.65

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