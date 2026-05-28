Corinthians: Jesse Lingard viaja à Inglaterra e não enfrenta o Grêmio

O Corinthians informou que o atacante Jesse Lingard será desfalque para o confronto do próximo sábado (30), contra o Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

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Segundo o Timão, o jogador inglês foi liberado pela comissão técnica liderada por Fernando Diniz e pela diretoria de futebol, que tem Marcelo Paz como executivo, para viajar à Inglaterra. O camisa 77 esteve em campo na derrota para o Platense, nesta quarta-feira (28).

— O atacante Jesse Lingard foi autorizado pela diretoria de futebol e pelo técnico Fernando Diniz para viajar à Inglaterra, nesta quinta (28/05), para cuidar de assuntos familiares. O atleta será liberado do jogo diante do Grêmio, no próximo sábado (30/05), pelo Campeonato Brasileiro — disse o Timão em nota.

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Lingard se junta a Memphis Depay, que também não enfrenta o Grêmio. O camisa 10 vai se apresentar junto à seleção holandesa para o início da preparação para a Copa do Mundo.

Lingard esteve em campo contra o Platense (Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress)

Lingard no Corinthians

O jogador foi anunciado no dia 6 de março, mas demorou para estrear enquanto aguardava a regularização da documentação. O Corinthians também esperava pela emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil.

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Quando ficou à disposição, o jogador fez a estreia na partida diante o duelo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, no dia 1º de abril.

O jogador, de 33 anos, chega com contrato válido até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 caso cumpra metas estabelecidas no acordo.

Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.

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