Corinthians: Jesse Lingard viaja à Inglaterra e não enfrenta o Grêmio
Meia-atacante foi liberado pela comissão técnica para resolver questões particulares
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O Corinthians informou que o atacante Jesse Lingard será desfalque para o confronto do próximo sábado (30), contra o Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.
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Segundo o Timão, o jogador inglês foi liberado pela comissão técnica liderada por Fernando Diniz e pela diretoria de futebol, que tem Marcelo Paz como executivo, para viajar à Inglaterra. O camisa 77 esteve em campo na derrota para o Platense, nesta quarta-feira (28).
— O atacante Jesse Lingard foi autorizado pela diretoria de futebol e pelo técnico Fernando Diniz para viajar à Inglaterra, nesta quinta (28/05), para cuidar de assuntos familiares. O atleta será liberado do jogo diante do Grêmio, no próximo sábado (30/05), pelo Campeonato Brasileiro — disse o Timão em nota.
Lingard se junta a Memphis Depay, que também não enfrenta o Grêmio. O camisa 10 vai se apresentar junto à seleção holandesa para o início da preparação para a Copa do Mundo.
Lingard no Corinthians
O jogador foi anunciado no dia 6 de março, mas demorou para estrear enquanto aguardava a regularização da documentação. O Corinthians também esperava pela emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil.
Quando ficou à disposição, o jogador fez a estreia na partida diante o duelo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, no dia 1º de abril.
O jogador, de 33 anos, chega com contrato válido até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 caso cumpra metas estabelecidas no acordo.
Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.
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