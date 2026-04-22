Lingard celebra o primeiro gol pelo Corinthians e destaca Diniz: 'Me deu confiança'
Inglês volta a balançar as redes após longo jejum e valoriza apoio do treinador
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O meia-atacante Jesse Lingard comemorou o gol marcado na vitória do Corinthians diante do Barra, nesta terça-feira (21), na Ressacada, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.
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O gol do inglês saiu aos 46 minutos, quando Matheuzinho cobrou falta e, após ajeitada de cabeça de Pedro Raul, Jesse Lingard completou para o gol e marcou pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Antes da confirmação, a arbitragem levou cinco minutos para avaliar o posicionamento ofensivo, mas não foi identificado impedimento.
Ao comemorar o gol, Lingard também destacou o fato de não marcar desde 22 de novembro do ano passado, ainda pelo FC Seoul, e elogiou o técnico Fernando Diniz.
— É uma sensação incrível. Fazia um longo tempo que eu não marcava. O treinador me deu muita confiança quando veio para o jogo. Sim (muito feliz), é uma sensação incrível. É uma vitória para este grande clube. É uma sensação incrível e eu espero mais. Vai, Corinthians — disse Lingard à Prime Vídeo.
Lingard no Corinthians
O jogador foi anunciado no dia 6 de março, mas demorou para estrear enquanto aguardava a regularização da documentação. O Corinthians também aguardava a emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil.
Quando ficou à disposição, o jogador fez a estreia na partida diante o duelo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, no dia 1 de abril.
O jogador, de 33 anos, chega com contrato válido até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 caso cumpra metas estabelecidas no acordo.
Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.
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