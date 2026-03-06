Corinthians: anúncio de Lingard com direito a 'mini Craque Neto' viraliza

O garotinho conhecido como "Mini Neto" nas redes sociais teve uma participação de destaque no anúncio de Jesse Lingard como novo reforço do Corinthians. No vídeo, o pequeno Bernardo Manica, reproduziu um bordão do apresentador e ídolo do Timão, incorporando o personagem que o tornou famoso.

continua após a publicidade

▶️ Veja o vídeo do anúncio de Lingard no Corinthians;

O anúncio de Lingard foi muito elogiado pelos torcedores do Corinthians e até mesmo rivais na web. Em pouco mais de uma hora, o vídeo atingiu 600 mil visualizações.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte nos jogos do Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Mais detalhes do acerto de Lingard com o Corinthians

✍️ Texto de Guilherme Lesnok, setorista do Corinthians no Lance!

Livre no mercado, o inglês Jesse Lingard assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2026, com uma cláusula de renovação automática até o fim de 2027, caso alcance metas estabelecidas pelo clube.

No Brasil desde domingo (1º), o anúncio demorou mais do que o esperado. O Lance! apurou que a emissão do visto de trabalho para atuar no país era o último detalhe pendente para que o jogador fosse oficializado e tivesse o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

continua após a publicidade

Lingard já vem treinando nas dependências do clube (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Nesta quinta-feira (5), Jesse Lingard teve o primeiro contato com a bola como jogador do Corinthians, diferente do que havia ocorrido um dia antes, quando realizou apenas atividades na parte interna do CT. A expectativa é que, agora oficializado, ele seja integrado ao elenco.

O meia-atacante estava livre no mercado após deixar o FC Seoul. A passagem pelo time sul-coreano é considerada positiva: foram 67 jogos, 19 gols e 11 assistências. Os números servem como indicativo para o clube de que, tecnicamente, Jesse Lingard ainda pode apresentar desempenho em alto nível.