Corinthians envia ofício à CBF e pede áudio de árbitro para provar intimidação Marcelo Paz, diretor do Corinthians, já havia adiantado que o clube cobraria esclarecimentos sobre postura da arbitragem

O Corinthians enviou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma solicitação para ter acesso ao áudio do árbitro Alex Gomes Stéfano durante a partida entre o Timão e o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O ofício já havia sido mencionado pelo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, que deu uma declaração criticando a postura da arbitragem no confronto no Beira-Rio.

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O objetivo é identificar e provar atos de intimidação cometidos pelo juiz. A informação foi divulgada inicialmente pelo "ge". Segundo a entrevista de Paz ao fim da partida, há um comportamento questionável de alguns profissionais de arbitragem no Brasil contra os jogadores e que essa questão precisa ser debatida pelos clubes.

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- É um comportamento contínuo de intimidação, e não só contra o Corinthians. Os jogadores não podem falar, os auxiliares não podem apontar uma situação, qualquer questionamento gera advertência ou cartão. Futebol não é um ambiente onde não se possa se comunicar. Isso precisa ser debatido - disse Paz.

No campo, os jogadores também se mostraram incomodados com a postura de Alex Gomes Stéfano. Em entrevistas após a partida, nem Hugo Souza nem Rodrigo Garro quiseram comentar e dar detalhes sobre o assunto, evitando exposição e possíveis punições da CBF.

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Os relatos dos atletas aos integrantes da comissão técnica corintiana dão a entender que Alex Gomes Stéfano teria provocado o lateral Matheuzinho quando foi questionado pelo jogador do Corinthians. Uma leitura labial no goleiro Hugo Souza, feita pelo dublador Gustavo Machado, corrobora que o árbitro teria falado "Quero ver você fazer isso lá fora".

Até o momento, não foram divulgados áudios da arbitragem da partida por parte da CBF, nem de Alex Gomes Stéfano, nem da cabine do VAR, que estava sob comando de Caio Max Augusto Vieira.

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Protesto de Marcelo Paz contra o árbitro

Marcelo Paz também questionou a condução da arbitragem quanto as questões de jogo em Corinthians e Inter. Segundo o diretor, o jogo teve apenas 49 minutos de bola rolando, número abaixo dos 60 minutos recomendados. Além disso, citou os sete cartões amarelos aplicados ao Corinthians e um suposto pênalti, em lance sobre Matheus Bidu, que, na avaliação do clube, deveria ter sido marcado.

Marcelo Paz também criticou a escolha da arbitragem para a partida. O dirigente lembrou que Alex Gomes Stefano já havia sido alvo de questionamentos pela atuação no confronto entre Vitória e Palmeiras, no meio da semana, e defendeu uma reflexão da CBF sobre os critérios de escala.

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O executivo já havia adiantado que o Corinthians entraria com uma representação para ter acesso aos áudios do VAR e constatar o que foi dito por Stéfano dentro do campo.

- Nosso departamento jurídico está estudando uma representação por situações com tons de ameaça. Estamos buscando o áudio do VAR para tratar dessa questão específica - disse.

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Ábitro Alex Gomes Stéfano apitou Inter x Corinthians no Beira-Rio. (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

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