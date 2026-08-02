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Marcelo Paz denuncia intimidação da arbitragem e diz que Corinthians estuda ação

Executivo criticou atuação de Alex Gomes Stefano e falou em "intimidação" dos árbitros

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/08/2026 23:20
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Marcelo Paz durante pronunciamento após derrota do Corinthians. (Reprodução/sportv)
Marcelo Paz durante pronunciamento após derrota do Corinthians. (Reprodução/sportv)

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, fez duras críticas à arbitragem após a derrota por 2 a 0 para o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em entrevista depois da partida, o dirigente reclamou da atuação de Alex Gomes Stefano, questionou a condução do confronto e revelou que o departamento jurídico do clube estuda uma representação por supostas situações de "tons de ameaça" contra jogadores.

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Segundo Marcelo Paz, a arbitragem comprometeu o andamento da partida, o que fez com que o duelo tivesse, segundo ele, apenas 49 minutos de bola rolando, número abaixo dos 60 minutos recomendados. Além disso, citou os sete cartões amarelos aplicados ao Corinthians e um suposto pênalti, em lance sobre Matheus Bidu, que, na avaliação do clube, deveria ter sido marcado.

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— Um jogo com 49 minutos apenas de bola rolando mostra que não foi bem conduzido. O recomendado, no mínimo, são 60 minutos. Tivemos sete cartões amarelos para o Corinthians e um pênalti absurdamente não marcado em cima do Bidu. Causa estranheza nem o árbitro marcar, nem o VAR chamar — afirmou.

Marcelo Paz também criticou a escolha da arbitragem para a partida. O dirigente lembrou que Alex Gomes Stefano já havia sido alvo de questionamentos pela atuação no confronto entre Vitória e Palmeiras, no meio da semana, e defendeu uma reflexão da CBF sobre os critérios de escala.

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Além das reclamações sobre lances do jogo, o executivo afirmou que o Corinthians pretende levar adiante uma discussão sobre a postura dos árbitros durante as partidas. Segundo ele, o clube avalia uma representação após identificar episódios que considera intimidatórios contra os atletas.

— Nosso departamento jurídico está estudando uma representação por situações com tons de ameaça. Estamos buscando o áudio do VAR para tratar dessa questão específica — disse.

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Para Marcelo Paz, o problema não se restringe ao duelo contra o Internacional. O dirigente afirmou que há um comportamento recorrente da arbitragem brasileira de limitar a comunicação dos jogadores e integrantes das comissões técnicas, o que, na visão dele, prejudica o ambiente do futebol.

— É um comportamento contínuo de intimidação, e não só contra o Corinthians. Os jogadores não podem falar, os auxiliares não podem apontar uma situação, qualquer questionamento gera advertência ou cartão. Futebol não é um ambiente onde não se possa se comunicar. Isso precisa ser debatido — completou.

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Derrotado por 2 a 0 em Porto Alegre, o Corinthians terá de vencer o Internacional por três gols de diferença na Neo Química Arena para garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Se devolver a desvantagem de dois gols, a decisão será nos pênaltis.

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
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