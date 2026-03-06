Lingard vai passar por 'mini pré-temporada' antes de estreia no Corinthians

O Corinthians oficializou a contratação do meia-atacante inglês Jesse Lingard. O jogador, de 33 anos, chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027 em caso de cumprimento de metas estabelecidas no documento. Agora, o trabalho do clube paulista é colocá-lo na melhor forma física para o técnico Dorival Júnior.

Nesta quinta-feira (5), Jesse Lingard teve o primeiro contato com a bola como jogador do Corinthians, diferente do que havia ocorrido um dia antes, quando realizou apenas atividades na parte interna do CT.

Cabe ressaltar que Lingard ainda não teve todos os documentos regularizados. O Corinthians aguarda a emissão do visto de trabalho para atuar no Brasil, detalhe final para que o jogador tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e esteja à disposição.

Mesmo com toda a documentação regularizada, Jesse Lingard deve ser integrado ao grupo de forma gradual. O Corinthians prega cautela neste retorno, visto que o atleta não entra em campo desde novembro do ano passado, quando atuou na vitória por 2 a 1 do FC Seoul. Na partida, disputou os 90 minutos.

O objetivo do Corinthians é promover uma espécie de "mini pré-temporada" para que o atleta alcance as melhores condições físicas possíveis, passe por um processo de ganho físico e, então, possa iniciar o trabalho normalmente com o restante do grupo.

Em relação a uma possível estreia pelo Corinthians na próxima semana, embora não esteja descartada, o clube vê poucas chances de contar com o inglês na partida contra o Coritiba, na quarta-feira (11), às 21h30, pelo Brasileirão.

Jesse Lingard já trabalhou com bola no Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Carreira de Lingard

Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.

Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.

Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.

