Novorizontino elimina o Corinthians e volta à final do Paulistão após 36 anos
Gol da classificação do Tigre foi marcado pelo lateral Mayk
O Novorizontino venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite deste sábado (28) e garantiu vaga na final do Campeonato Paulista. A partida foi disputada no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, popularmente conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, e teve o gol marcado pelo lateral Mayk.
A equipe comandada por Enderson Moreira retorna à decisão do Estadual após 36 anos. A última participação na decisão havia sido em agosto de 1990, contra o Bragantino, no que ficou conhecido como "Final Caipira".
A Federação Paulista de Futebol (FPP) definiu as finais do Campeonato Paulista para os dias 4 e 8 de março. O outro finalista será conhecido neste domingo (1), na Arena Barueri, no clássico entre Palmeiras e São Paulo.
Já Corinthians, eliminado da competição, volta a campo no dia 11 de março, contra o Coritiba, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
O JOGO
O Corinthians iniciou a partida com maior posse de bola e tentou chegar ao ataque com perigo, mas foi o Novorizontino quem criou a principal oportunidade nos minutos iniciais. Em jogada pelo lado direito, o lateral Mayk cruzou na área e o volante Matheus Bianqui cabeceou para fora.
Aos 22 minutos, o Corinthians respondeu com Memphis Depay. Em cobrança de falta distante da meta, o atacante arriscou direto e levou perigo ao gol defendido por Jordi.
Minutos depois, aos 29, foi a vez de André fazer boa jogada pela esquerda, invadir a área e finalizar forte, obrigando Jordi a realizar grande defesa.
Criando mais e melhor, o Corinthians passou a empilhar oportunidades. Aos 35 minutos, Breno Bidon e André construíram jogada pelo meio-campo e acionaram Matheuzinho, que cruzou para a área. Matheus Bidu apareceu na finalização e acertou um chute forte, mas a bola saiu pela linha de fundo.
SEGUNDO-TEMPO
O Corinthians levou perigo logo aos 3 minutos. Memphis Depay recebeu passe de Breno Bidon e finalizou de fora da área. A bola desviou no zagueiro Dantas, enganou o goleiro e passou muito perto de entrar no gol.
Aos 10 minutos, o Corinthians voltou a levar perigo após passe de Rodrigo Garro e finalização forte de Matheuzinho, que atravessou toda a área e saiu pela linha de fundo.
O Corinthians passou a criar mais oportunidades e a pressionar o adversário, mas foi o Novorizontino quem abriu o placar. Aos 28 minutos, o meia Rômulo acionou Robson pela direita, que cruzou na segunda trave. Mayk apareceu livre para completar para o fundo da rede.
Na reta final da partida, o Corinthians passou a apostar em bolas levantadas na área e aumentou a pressão. Memphis Depay tentou uma finalização de bicicleta, e até o goleiro Hugo Souza foi para a área em cobrança de escanteio.
A principal oportunidade ocorreu aos 50 minutos, quando Dieguinho finalizou com força dentro da área, mas Jordi fez grande defesa. Assim, a partida terminou com vitória do Novorizontino e classificação histórica para a equipe do interior.
Confira as informações do jogo entre Novorizontino x Corinthians
✅ FICHA TÉCNICA
NOVORIZONTINO 1X0 CORINTHIANS
PAULISTÃO - SEMIFINAL
📆 Data e horário: sábado, 28 de fevereiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Doutor Jorge Ismael de Biasi, o popular Jorjão, em Novo Horizonte (SP)
🥅 Gols: (28'/2ºT) (1-0) Novorizontino;
🟨 Cartões amarelos: Matheus Bianqui, Dantas, Castrillón e Jordi (NOV); Matheuzinho, Allan, Breno Bidon, André e Gui Negão (COR);
🟥 Cartões vermelhos: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (RJ)
⚽ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele (Vitinho), Allan (Carrillo), André (Gui Negão), Breno Bidon (Pedro Raul) e Garro (Dieguinho); Memphis. (Técnico: Dorival Jr)
NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Dantas, Patrick e Mayk (Eduardo Brock); Luís Oyama, Léo Naldi, Matheus Bianqui (Castrillón) e Rômulo (Juninho); Vinícius Paiva (Tavinho) e Robson; (Técnico: Enderson Moreira)
