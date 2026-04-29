Reforma do estatuto é rejeitada pelo Conselho do Corinthians após votação

O Conselho Deliberativo do Corinthians votou pela rejeição do texto-base da reforma do estatuto na noite desta quarta-feira (29). A reunião, realizada no Parque São Jorge, também debateu a aprovação, ou não, de outros 15 itens que são alterações que podem ser feitas pautadas no atual estatuto. Parte desses destaques foram votados e os conselheiros voltam a se reunir na segunda-feira (4) para concluir a sessão.

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No total, 153 conselheiros participaram da votação do texto-base, sendo 93 contra a aprovação e outros 60, a minoria, a favor. A reunião foi pautada em diversos momentos de discordância entre figuras do Conselho do clube, principalmente sobre a inclusão, ou não, dos outros 15 destaques após a votação do texto-base, que era o tema principal do evento. As informações são do portal "ge".

Leonardo Pantaleão foi quem conduziu a reunião e, inicialmente, opinou que, caso o texto-base fosse rejeitado, o Conselho não deveria investir tempo em uma segunda votação para decidir a aprovação ou rejeição dos outros 15 itens. Entretanto, Rozallah Santoro se posicionou a favor da votação dos destaques extras mesmo que o novo estatuto fosse negado pela maioria do quórum, com a justificativa que eles já poderiam ser incorporados no atual regimento do Corinthians.

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Após a rejeição do texto-base pela maioria, iniciou-se uma outra discussão para aprovar ou negar o início da votação dos 15 itens extras. Com a ausência de alguns conselheiros que deixaram a reunião após a votação do texto-base, a maior parte do quórum presente optou por votar os temas extras, sendo 79 a favor e 57 contra. A partir desse cenário, o Conselho segue com a votação de 15 destaques extras. Aqueles que forem aprovados já podem ser incorporados de imediato no estatuto do Corinthians.

O conselheiro Romeu Tuma pediu questão de ordem e afirmou que, mesmo com a rejeição do texto-base, o documento deveria ser encaminhado para a Assembleia Geral dos Sócios, opinião que foi contestada pelo conselheiro Felipe Ezabella, que afirmou que itens que não foram aprovados na reunião do Conselho Deliberativo não podem ser votados em assembleias de associados.

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Com a rejeição, o texto-base do novo estatuto do Corinthians precisará passar por ajustes para ser submetido a uma nova votação junto ao Conselho Deliberativo, o que ainda não tem uma data estipulada.

Votação aconteceu no Parque São Jorge, sede do Corinthians. (Foto: Divulgação/Corinthians)

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