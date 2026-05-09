Presidente do Corinthians admite salários atrasados e vê como 'pendência pontual'

O presidente do Corinthians, Omar Stabile, admitiu que os jogadores e membros da comissão técnica estão com o salário atrasado referente ao mês de abril. O pagamento deveria ter sido feito no quinto dia útil do mês de maio, mas os valores ainda não foram repassados. O dirigente afirmou que trata-se de uma situação pontual e que será regularizada até segunda-feira, 11 de maio.

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Stabile reforçou que o Corinthians vive um cenário de dificuldade financeira e que situações como essa, de atrasos de salários, já aconteceram em outros momentos, indicando que esses atrasos são tratados como normalidade e não causam problemas com o elenco.

- Todo mês a gente tem dificuldades financeiras, todo mundo sabe das dificuldades que nós passamos. Todas as pendências são pontuais, momentâneas, de dois dias, três dias... isso aconteceu ao longo de todo o ano passado e hoje se resolveram colocar na imprensa. Mas não tem problema nenhum, a gente convive com isso, é uma realidade, não é mentira. Segunda-feira, terça-feira na pior das hipóteses, mas na estará tudo solucionado - disse o presidente.

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Segundo informações do portal "ge", os atrasos aconteceram apenas para os atletas do elenco corintiano e para a comissão técnica do Timão, não afetando os pagamentos de outros funcionários do Corinthians que trabalham no regime da CLT. Ainda segundo a publicação, a situação no clube tem sido encarada com normalidade e não causou incômodo aos jogadores.

O elenco entra em campo neste domingo (10) para enfrentar o São Paulo em clássico pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que acontece às 18h30 na Neo Química Arena, tem peso grande para o Corinthians, que ocupa atualmente a 17ª colocação na tabela, dentro da zona do rebaixamento, com 15 pontos.

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