Torcedores mandam recado a Fernando Diniz após Internacional x Corinthians Equipes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Corinthians perdeu para o Internacional por 2 a 0, neste domingo (2), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o resultado, torcedores do clube paulista se revoltaram com o treinador Fernando Diniz.

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O comandante da equipe foi apontado como um dos principais responsáveis pela derrota diante da equipe colorada. Decisões do treinador ao longo da partida e a forma como o Corinthians jogou foram os principais alvos dos torcedores. Veja a repercussão abaixo:

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Diniz, péssimo hoje, abriu o time no momento que não deveria.



Na hora que o André saiu, era para ter colocado o Alan, ele foi lá e colocou o Lingard, aí o Inter cresceu e dominou o meio campo. https://t.co/UoUiFualM2 — Fernando Balley (@FernandoBALLey) August 3, 2026

Tá na hora de cobrar o Fernando Diniz.

Depois da copa o @Corinthians não fez 1 jogo bom! Vsf. Bater no peito e falar Vai Corinthians é fácil. — Gabriel Camargo (@gacamargo) August 3, 2026

acabou… acabou o gás de fernando diniz pelo corinthians https://t.co/0D5B5WGm6z — jacy (@jaacyz) August 3, 2026

Começou o ciclo Fernando Diniz:



- Chegue no clube mostrando muito carisma

- Impressione a torcida com a nova saída de bola da equipe

- Jogue bem as primeiras 10 partidas

- Comece a errar algumas decisões pontuais

- Passe a jogar mal e piore a cada substituição

- Seja… pic.twitter.com/5W5yXrdMad — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) August 3, 2026

eu gostaria que o fernando diniz viesse a público explicar de qual canto escuro daquela mente perturbada ele tirou essas substituições RIDÍCULAS — 𝑴 | (@dufernandess_) August 3, 2026

derrota com dedos de fernando diniz — matheus com w (@matocas03) August 3, 2026

Como foi Internacional x Corinthians?

Texto por: Giselly Corrêa

O Corinthians começou valorizando a posse de bola e tentando construir as jogadas desde o campo de defesa. Logo no primeiro minuto, Breno Bidon arriscou de fora da área e obrigou Matheus Cunha a fazer boa defesa, dando a impressão de que os visitantes poderiam controlar o confronto.

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O Internacional, porém, manteve a estratégia de esperar o adversário e explorar os espaços deixados nas transições. Aos seis minutos, Bernabei apareceu pela esquerda e finalizou por cima. A melhor oportunidade da primeira etapa veio aos 37, quando Gabriel Paulista errou na saída de bola, Carbonero arrancou livre e ficou cara a cara com Hugo Souza, que fez grande defesa para evitar o gol colorado.

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Apesar de trocar muitos passes e permanecer mais tempo com a bola, o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Kaio César e Raniele ainda tentaram em finalizações sem direção, enquanto o Inter levou mais perigo sempre que acelerava os contra-ataques.

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O panorama da partida mudou completamente após o intervalo. O Corinthians voltou tentando manter a posse e chegou a assustar em chute de Kaio César, que passou perto do gol defendido por Matheus Cunha.

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Mas o Internacional cresceu na partida e passou a ocupar o campo ofensivo. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa corintiana não conseguiu afastar o perigo. A bola sobrou para Matheus Bahia, que dominou dentro da área e finalizou de perna direita para abrir o placar no Beira-Rio.

Sem conseguir reagir, o Corinthians voltou a sofrer poucos minutos depois. Aos 19, Bruno Gomes recebeu na área, passou por Gustavo Henrique e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, confirmado após rápida checagem. Na cobrança, Alan Patrick deslocou Hugo Souza e ampliou a vantagem colorada aos 21 minutos.

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Em busca de uma reação, Fernando Diniz promoveu alterações na equipe. Lingard entrou na vaga de André, enquanto Matheus Pereira substituiu Breno Bidon. O Corinthians até conseguiu uma boa falta na entrada da área após jogada de Lingard, mas não encontrou espaços para diminuir o prejuízo.

Com a vantagem construída, o Internacional administrou o resultado, controlou as ações e ainda levou perigo em alguns contra-ataques. O Corinthians, por sua vez, manteve a posse de bola, mas voltou a esbarrar na falta de criatividade no último terço e pouco exigiu o goleiro Matheus Cunha.

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Ao apito final, o 2 a 0 refletiu a eficiência do Internacional na etapa final e castigou um Corinthians que teve mais posse de bola durante boa parte do confronto, mas voltou a cometer erros na saída de jogo e foi pouco efetivo ofensivamente.