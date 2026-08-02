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Veja gols em Internacional x Corinthians: Matheus e Alan Patrick marcam

Time colorado abriu 2 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 21:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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RS - PORTO ALEGRE - 02/08/2026 - COPA DO BRASIL 2026, INTERNACIONAL X CORINTHIANS - Jogadores do Internacional posam para foto antes na partida contra Corinthians no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)
RS - PORTO ALEGRE - 02/08/2026 - COPA DO BRASIL 2026, INTERNACIONAL X CORINTHIANS - Jogadores do Internacional posam para foto antes na partida contra Corinthians no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Internacional Corinthians estão se enfrentando neste domingo (2), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Beira Rio. Apesar de um primeiro tempo agitado, o gol colorado saiu na segunda etapa com Matheus Bahia, logo após Alan Patrick amplia.

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Quando o cronometro marcava os 15 minutos da segunda etapa, após uma cobrança de escanteio, a bola sobra para Matheus Bahia dentro da área. Ele domina para frente e chuta de perna direita, para o fundo do gol. O Inter abre o placar em Porto Alegre.

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Veja o gol:

Aos 19 minutos da segunda etapa, logo após o gol marcado, Bruno Gomes recebe dentro da área, passa por Gustavo Henrique e é tocado na sequência. A arbitragem marca o pênalti e Alan Patrick converte.

Veja o pênalti:

Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3. 

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O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

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Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida contra o Internacional no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil 2026.
Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida contra o Internacional no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

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