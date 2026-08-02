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Dê suas notas: avalie as atuações em Internacional x Corinthians

Matheus Bahia e Alan Patrick balançaram as redes

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/08/2026 21:32
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Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil
Internacional x Corinthians pela Copa do Brasil (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

O Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0 neste domingo, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Matheus Bahia e Alan Patrick marcaram os gols da equipe gaúcha no segundo tempo, garantindo vantagem para a partida de volta, na Neo Química Arena, na próxima quinta-feira, 20h.

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Como foi o jogo

Internacional e Corinthians fizeram um primeiro tempo equilibrado no Beira-Rio, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe paulista teve mais posse de bola e chegou com perigo logo no início, em finalização de Breno Bidon defendida por Matheus Cunha. O Colorado respondeu nos contra-ataques e criou as melhores oportunidades da etapa, principalmente com Carbonero, que parou em boa defesa de Hugo Souza.

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O cenário mudou no segundo tempo. Aos 15 minutos, Matheus Bahia aproveitou a sobra de uma cobrança de escanteio para abrir o placar para o Internacional. Pouco depois, Bruno Gomes sofreu pênalti após disputa com Gustavo Henrique dentro da área, e Alan Patrick converteu a cobrança para ampliar a vantagem da equipe gaúcha.

Depois dos gols, o Internacional controlou a partida e administrou o resultado, enquanto o Corinthians manteve a posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras de diminuir o placar. Com a vitória por 2 a 0, o Colorado leva uma vantagem importante para o jogo de volta, que será disputado na Neo Química Arena.

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Foto: Divulgação / Internacional
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