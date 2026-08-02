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Lingard vira assunto em derrota do Corinthians: 'Não precisava'

Timão perdeu por 2 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 21:36
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jesse Lingard em ação durante partida do Corinthians
Jesse Lingard em ação durante partida do Corinthians (Foto: Roberto Casimiro/Sports Press Photo) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Internacional, neste domingo (2), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, gerou muitas críticas da torcida nas redes sociais. Um dos principais alvos foi o meia Lingard, que entrou no segundo tempo e acabou sendo bastante contestado pelos corintianos.

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O inglês substituiu André aos 11 minutos da etapa final, quando a partida ainda estava empatada. Pouco depois, o Internacional cresceu no jogo, abriu o placar com Matheus Bahia e ampliou em cobrança de pênalti de Alan Patrick, construindo a vantagem para o duelo.

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Nas redes sociais, muitos torcedores associaram a entrada de Lingard à queda de rendimento da equipe, afirmando que o Corinthians perdeu força no meio-campo após a mudança promovida por Fernando Diniz.

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Veja a repercussão:

Como foi a partida?

O Corinthians começou valorizando a posse de bola e tentando construir as jogadas desde o campo de defesa. Logo no primeiro minuto, Breno Bidon arriscou de fora da área e obrigou Matheus Cunha a fazer boa defesa, dando a impressão de que os visitantes poderiam controlar o confronto.

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O Internacional, porém, manteve a estratégia de esperar o adversário e explorar os espaços deixados nas transições. Aos seis minutos, Bernabei apareceu pela esquerda e finalizou por cima. A melhor oportunidade da primeira etapa veio aos 37, quando Gabriel Paulista errou na saída de bola, Carbonero arrancou livre e ficou cara a cara com Hugo Souza, que fez grande defesa para evitar o gol colorado.

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Apesar de trocar muitos passes e permanecer mais tempo com a bola, o Corinthians encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances claras. Kaio César e Raniele ainda tentaram em finalizações sem direção, enquanto o Inter levou mais perigo sempre que acelerava os contra-ataques.

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O panorama da partida mudou completamente após o intervalo. O Corinthians voltou tentando manter a posse e chegou a assustar em chute de Kaio César, que passou perto do gol defendido por Matheus Cunha.

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Garro, do Corinthians, tenta interceptar Matheus Bahia, do Internacional.
Garro, do Corinthians, tenta interceptar Matheus Bahia, do Internacional. (Foto: Divulgação / Internacional)

Mas o Internacional cresceu na partida e passou a ocupar o campo ofensivo. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, a defesa corintiana não conseguiu afastar o perigo. A bola sobrou para Matheus Bahia, que dominou dentro da área e finalizou de perna direita para abrir o placar no Beira-Rio.

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Sem conseguir reagir, o Corinthians voltou a sofrer poucos minutos depois. Aos 19, Bruno Gomes recebeu na área, passou por Gustavo Henrique e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, confirmado após rápida checagem. Na cobrança, Alan Patrick deslocou Hugo Souza e ampliou a vantagem colorada aos 21 minutos.

Diniz tenta mudar, mas Timão não reage

Em busca de uma reação, Fernando Diniz promoveu alterações na equipe. Lingard entrou na vaga de André, enquanto Matheus Pereira substituiu Breno Bidon. O Corinthians até conseguiu uma boa falta na entrada da área após jogada de Lingard, mas não encontrou espaços para diminuir o prejuízo.

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Com a vantagem construída, o Internacional administrou o resultado, controlou as ações e ainda levou perigo em alguns contra-ataques. O Corinthians, por sua vez, manteve a posse de bola, mas voltou a esbarrar na falta de criatividade no último terço e pouco exigiu o goleiro Matheus Cunha.

Ao apito final, o 2 a 0 refletiu a eficiência do Internacional na etapa final e castigou um Corinthians que teve mais posse de bola durante boa parte do confronto, mas voltou a cometer erros na saída de jogo e foi pouco efetivo ofensivamente.

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