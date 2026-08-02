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Especialista analisa polêmica de pênalti em Inter x Corinthians

Times estão se enfrentando no Beira Rio

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/08/2026 20:26
Atualizado há 4 minutos
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Porto Alegre, RS, 02.08.2026: FUTEBOL- Alan Patrick do Internacional e Rodrigo Garro do Corinthians, pelo jogo de ida pelas das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no estádio Beira-Rio, na noite deste domingo (02), em Porto Alegre, RS.
Porto Alegre, RS, 02.08.2026: FUTEBOL- Alan Patrick do Internacional e Rodrigo Garro do Corinthians, pelo jogo de ida pelas das oitavas de final da Copa do Brasil, realizado no estádio Beira-Rio, na noite deste domingo (02), em Porto Alegre, RS. (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Internacional e Corinthians estão se enfrentando neste domingo (2), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Beira-Rio. De acordo com a ex-árbitra Nadine Bastos, comentarista da Prime Vídeo, Alex Gomes acertou em não marcar a penalidade em Matheusinho.

➡️ Tabela da Copa do Brasil

No primeiro tempo, Bernabei passa por Matheuzinho dentro da área e colorados pedem pênalti, alegando toque de mão do corintiano, no entanto, o VAR não recomendou revisão. Para Nadine Bastos, a penalidade não deveria ser assinalada por uma falta de ataque antes.

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➡️Polêmica em Internacional x Corinthians gera debate: 'Sacanagem'

— Ele (Matheuzinho) reclama que bate na mão dele (Bernabei) antes, depois levanta o braço e tem o toque. Mas é falta de ataque antes, pega no braço do Bernabei, mas depois o Matheusinho se atrapalha e toca também. Mas, como não é lance de revisão para o VAR, não tem como o árbitro interferir — afirmou.

Veja o lance:

Reencontro entre Corinthians x Internacional

As equipes voltarão a se enfrentar pela Copa do Brasil após nove anos. Em 2017, Corinthians e Internacional duelaram pela quarta fase da competição. Na ida, empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Na volta, novo empate pelo mesmo placar. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor ao vencer por 4 a 3. 

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O histórico do confronto no torneio também traz uma lembrança positiva para o lado corintiano. Em 2009, o Corinthians superou o Internacional na final da Copa do Brasil e conquistou o título. No jogo de ida, no Pacaembu, o Timão venceu por 2 a 0, com gols de Jorge Henrique e Ronaldo.

Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida contra o Internacional no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil 2026.
Rodrigo Garro jogador do Corinthians durante partida contra o Internacional no estadio Beira-Rio pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Na volta, empate em 2 a 2 no Beira-Rio. Jorge Henrique marcou novamente para os paulistas, enquanto André Santos fez o outro gol corintiano. Alecsandro balançou as redes duas vezes para o Internacional, resultado insuficiente para evitar a conquista alvinegra.

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