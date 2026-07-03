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Repórter da Globo é surpreendido por pai de Vozinha ao vivo: 'Sério'

Goleiro virou destaque da Copa do Mundo após enfrentar a Espanha

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 18:54
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Pai de Vozinha é entrevistado antes de partida na Copa do Mundo
Pai de Vozinha em entrevista na Globo (Foto: Reprodução)

Pouco antes da partida entre Argentina e Cabo Verde, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (3), uma situação inusitada marcou uma entrada ao vivo da Globo. Durante uma entrevista com um torcedor cabo-verdiano nos arredores do estádio, o repórter foi surpreendido ao descobrir que conversava com o pai de Vozinha, goleiro da seleção africana que se tornou um dos grandes personagens desta edição do Mundial.

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  • Torcedor Estados Unidos Os Estados Unidos venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 e garantiram a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Na próxima fase, a seleção norte-americana terá pela frente a Bélgica, em confronto que vale uma vaga nas quartas de final. As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos.

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    Vozinha ganhou projeção internacional após ser o principal destaque de Cabo Verde no empate diante da Espanha, na estreia da Copa do Mundo. A atuação do goleiro repercutiu mundialmente e impulsionou sua popularidade nas redes sociais, onde ultrapassou a marca de 15 milhões de seguidores após a partida.

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    Agora, o camisa 1 tem mais um grande desafio pela frente: enfrentar a Argentina de Lionel Messi em duelo eliminatório por uma vaga nas oitavas de final.

    Mesmo diante da atual campeã mundial, o pai de Vozinha demonstrou confiança na campanha da seleção cabo-verdiana.

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    • — Para nós, qualquer resultado será satisfatório — disse o pai de Vozinha.

    Na sequência, ele arriscou um palpite para o confronto e mostrou confiança em uma classificação histórica.

    — Hoje vai ser empate e, nos pênaltis, passa Cabo Verde — apostou.

    Ao relembrar a atuação do filho diante da Espanha, responsável por transformar o goleiro em um dos personagens da Copa do Mundo, ele destacou o desempenho de Vozinha.

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    — Fenômeno, não tem outra palavra. Estava abençoado por Deus — afirmou o pai do goleiro.

    A campanha de Cabo Verde também conquistou muitos torcedores brasileiros ao longo do Mundial. Segundo ele, a relação histórica entre os dois países explica a identificação da torcida brasileira com a seleção africana.

    — Cabo Verde sempre teve uma proximidade boa com o Brasil. Consumimos as novelas brasileiras, nós admiramos os jogadores brasileiros. Só temos que agradecer todo o apoio — declarou o pai de Vozinha.

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    Depois de parar a Espanha na fase de grupos e se transformar em uma das grandes histórias da Copa do Mundo, Vozinha tenta agora liderar Cabo Verde em mais uma zebra diante da Argentina para seguir fazendo história no torneio.

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    Tudo sobre Argentina x Cabo Verde (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Argentina 🆚 Cabo Verde
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de julho de 2026, às 19h (de Brasília).
    📍 Local: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube).
    🟨 Árbitro: Drew Fischer (CAN)
    🚩 Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)
    🖥️ VAR: ainda não divulgado.

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    ⚽ ESCALAÇÕES

    🔵 Argentina
    Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Almada; Messi e Lautaro Martínez

    🔴 Cabo Verde
    Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Dailon Livramento.

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    Vozinha goleiro de Cabo Verde na Copa do Mundo
    Goleiro Vozinha, de Cabo Verde (Foto: Reprodução/@vozinha)

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