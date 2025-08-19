O Corinthians anunciou a formalização de um aditivo no contrato do meia Guilherme Amorim, meia da equipe sub-17. Com a mudança no contrato, as tratativas passam a ser feitas sem a necessidade de um intermediário.

As negociações começaram após o caso Kauê Furquim. A joia do Timão se transferiu ao Bahia depois do clube pagar a quantia de R$ 14 milhões prevista para a rescisão contratual em transferências nacionais. A legislação brasileira estabelece que esse valor não pode exceder duas mil vezes o salário do jogador.

— Estamos trabalhando para dar mais segurança ao Sport Club Corinthians Paulista no que diz respeito às categorias de base. O Guilherme Amorim é uma joia, e com este contrato poderemos proporcionar essa segurança tanto ao jogador e a sua família quanto ao clube — disse Osmar Stábile em entrevista aos canais oficiais do clube.

— Estou muito feliz. Tudo está nas mãos de Deus e vou continuar trabalhando para seguir me desenvolvendo e dar o meu melhor para o Corinthians — disse Gui Amorim, jogador da base do Timão.

Corinthians renovou com Gilherme Amorim, joia da base alvinegra (Foto: Divulgação/Corinthians)

Potencial do Corinthians

Com o aditivo, aumentou a multa rescisória do jogador de 17 anos. Nesta temporada, Gui Amorim fez 31 jogos pela equipe sub-17 e marcou 16 gols. Em 2025, fez uma partida pelo time sub-20 e marcou um gol. O contrato do jogador é válido até julho de 2027.