O Corinthians vive a expectativa de voltar a contar com o atacante Yuri Alberto. O camisa 9 sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda durante o jogo contra o São Bernardo, no dia 15 de fevereiro.
Segundo Lucas Silvestre, auxiliar do técnico Dorival Júnior, a presença do jogador no clássico contra o Santos, no domingo (15), na Vila Belmiro, será definida após reunião entre o departamento médico, a comissão técnica e o próprio atleta.
— Com relação ao Yuri, amanhã o DM deve nos passar uma posição. A gente aguarda essa posição do doutor para saber se ele vai jogar ou não no domingo — disse Silvestre.
Corinthians com Yuri Alberto em 2026
- 9 jogos
- 4V | 2E | 3D
- 52% de aproveitamento
- 9 gols marcados (1.0 por jogo)
- 3 gols de Yuri Alberto (33%)
- 2.3 grandes chances por jogo
- 19% de conversão em grandes chances
- 13.7 finalizações por jogo
- 13.7 finalizações p/ marcar gol
- 56.4% posse de bola
Entenda a lesão de Yuri Alberto
Yuri Alberto deixou o campo chorando e de maca durante a vitória diante do São Bernardo, ainda pelo Campeonato Paulista.
O lance aconteceu aos 40 minutos da segunda etapa, quando o jogador recebeu a bola, arrancou em direção ao gol, mas interrompeu a jogada, levou a mão à parte posterior da coxa e precisou de atendimento do departamento médico.
Após exame de ressonância magnética, foi identificada uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Até o momento, o camisa 9 perdeu os jogos contra: Athletico-PR, Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino e Coritiba.
