imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians aguarda aval médico para definir presença de Yuri Alberto contra o Santos

Atacante não entra em campo desde fevereiro

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 12/03/2026
08:00
Corinthians vive expectativa de ter Yuri Alberto contra o Santos (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraCorinthians vive expectativa de ter Yuri Alberto contra o Santos (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
O Corinthians vive a expectativa de voltar a contar com o atacante Yuri Alberto. O camisa 9 sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda durante o jogo contra o São Bernardo, no dia 15 de fevereiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo Lucas Silvestre, auxiliar do técnico Dorival Júnior, a presença do jogador no clássico contra o Santos, no domingo (15), na Vila Belmiro, será definida após reunião entre o departamento médico, a comissão técnica e o próprio atleta.

— Com relação ao Yuri, amanhã o DM deve nos passar uma posição. A gente aguarda essa posição do doutor para saber se ele vai jogar ou não no domingo — disse Silvestre.

Corinthians com Yuri Alberto em 2026

  1. 9 jogos
  2. 4V | 2E | 3D
  3. 52% de aproveitamento
  4. 9 gols marcados (1.0 por jogo)
  5. 3 gols de Yuri Alberto (33%)
  6. 2.3 grandes chances por jogo
  7. 19% de conversão em grandes chances
  8. 13.7 finalizações por jogo
  9. 13.7 finalizações p/ marcar gol
  10. 56.4% posse de bola

Yuri Alberto vive expectativa de voltar aos jogos do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Yuri Alberto perdeu jogos recentes do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Entenda a lesão de Yuri Alberto

Yuri Alberto deixou o campo chorando e de maca durante a vitória diante do São Bernardo, ainda pelo Campeonato Paulista.

O lance aconteceu aos 40 minutos da segunda etapa, quando o jogador recebeu a bola, arrancou em direção ao gol, mas interrompeu a jogada, levou a mão à parte posterior da coxa e precisou de atendimento do departamento médico.

Após exame de ressonância magnética, foi identificada uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Até o momento, o camisa 9 perdeu os jogos contra: Athletico-PR, Portuguesa, Cruzeiro, Novorizontino e Coritiba.

