Torcida do Corinthians protesta após derrota para o Coritiba em casa

O Corinthians saiu derrotado para o Coritiba por 2 a 0 na noite de quarta-feira (11), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida abaixo do esperado, a torcida do Timão não perdoou a atuação da equipe.

Ao término da partida, gritos de protesto vindos de um dos setores das torcidas organizadas foram direcionados ao campo. Cabe ressaltar que, antes da derrota, o Timão havia sido eliminado no Paulistão pelo Novorizontino, fora de casa.

"Ôooo, ou joga por amor ou joga por terror, filho da put*"

"Bando de cuzã*, tem que ser homem para jogar no Coringão"

"Honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa"

Corinthians x Coritiba se enfrentaram pela 5ª rodada do Brasileirão (Foto: Renato Gizzi/E.Fotografia/Gazeta Press)

Momento do Corinthians

Com a derrota, o Corinthians aparece na oitava posição (caiu cinco colocações), com sete pontos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu outros cinco.

Agora, o Timão enfrenta o Santos, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena, todas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Calendário

Santos x SCCP – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

