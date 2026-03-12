Torcida do Corinthians protesta após derrota para o Coritiba em casa
Timão vem de eliminação no Campeonato Paulista e derrota no Brasileirão
O Corinthians saiu derrotado para o Coritiba por 2 a 0 na noite de quarta-feira (11), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Em partida abaixo do esperado, a torcida do Timão não perdoou a atuação da equipe.
Ao término da partida, gritos de protesto vindos de um dos setores das torcidas organizadas foram direcionados ao campo. Cabe ressaltar que, antes da derrota, o Timão havia sido eliminado no Paulistão pelo Novorizontino, fora de casa.
"Ôooo, ou joga por amor ou joga por terror, filho da put*"
"Bando de cuzã*, tem que ser homem para jogar no Coringão"
"Honra a camisa, de vagabundo o Corinthians não precisa"
Momento do Corinthians
Com a derrota, o Corinthians aparece na oitava posição (caiu cinco colocações), com sete pontos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu outros cinco.
Agora, o Timão enfrenta o Santos, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena, todas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.
Calendário
- Santos x SCCP – Domingo, 15/03, às 16h00
- Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30
- SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30
