Apresentado oficialmente como reforço do Corinthians, Jesse Lingard comentou sobre Flaco López, do Palmeiras, especificamente em relação à comemoração semelhante entre os dois jogadores.

Assim como Jesse, o atacante palmeirense também possui as iniciais JL - de José López - e costuma reproduzir o símbolo das letras com as mãos ao comemorar gols. Questionado sobre a coincidência, Lingard foi sincero.

— Eu vi isso nas redes sociais. Ele já me viu fazendo isso talvez, as iniciais dele também são JL. Ele pode me imitar. Eu fiz isso primeiro, mas ele pode continuar fazendo. Essa comemoração sempre vai ser minha — disse Lingard.

Em uma publicação anunciando a contratação, o Corinthians postou a comemoração do atleta e o gesto que o inglês faz com as mãos, com a legenda "uma nova pista". O Palmeiras, após o título do Paulistão, respondeu com o mesmo gesto, a taça ao fundo e a frase "uma nova conquista".

Flaco López, atacante do Palmeiras (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Carreira de Lingard

Formado nas categorias de base do Manchester United, da Inglaterra, Lingard iniciou a carreira com empréstimos a clubes do país até se firmar no United em 2016, quando marcou o gol do título da FA Cup na final contra o Crystal Palace.

Jesse também disputou a Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia, e marcou um gol na campanha que terminou com o quarto lugar da Inglaterra.

Em 2021, foi emprestado ao West Ham e, no ano seguinte, transferiu-se para o Nottingham Forest após o fim do contrato com o United. A primeira experiência fora da Europa foi no FC Seoul, da Coreia do Sul, último clube do atacante antes de chegar ao Timão.

