Auxiliar de Dorival lamenta derrota e evita avaliação individual de Memphis: 'Seria covardia'

Comandante do Corinthians na noite desta quarta-feira (11), na derrota para o Coritiba por 2 a 0, na Neo Química Arena, o auxiliar técnico Lucas Silvestre admitiu a partida abaixo da equipe paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O comandante elogiou os primeiros minutos do Timão, mas confessou que o rendimento caiu e criticou a falta de efetividade dos jogadores de frente.

— Inicialmente a gente começou bem a partida, e durante 10 ou 15 minutos tivemos condições, mas não finalizamos. A bola rodava, faltou um cruzamento, uma finalização. A partir desses 15 minutos, nós nos perdemos, levamos gol numa bola parada, o adversário se fechou e tivemos dificuldade para entrar — disse Lucas Silvestre.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, Silvestre alterou a formação da equipe, colocou dois pontos no jogo, mas, mesmo mais agressivo, o Corinthians não conseguiu produzir e viu o Coritiba ampliar o placar.

— No segundo tempo, buscamos abrir dois pontas, para gerar desequilíbrio, mas a verdade é que hoje foi um dia em que nada deu certo. O importante agora é que olhemos para nós, entender o que aconteceu, analisar a partida, ver o que temos a evoluir. Foi uma semana que deu a entender que seria diferente. Jogo em casa, adversário que sabíamos das qualidades, que iria se fechar, ter bola parada, e não conseguimos neutralizar — seguiu.

continua após a publicidade

Ao ser questionado sobre o rendimento individual de Memphis Depay e Rodrigo Garro, Lucas Silvestre se esquivou e evitou nomear possíveis culpados pela derrota.

— Hoje seria uma covardia falar em qualquer atleta. Os 11 e os seis não foram bem, a comissão não foi bem. É olhar para dentro, ficar quieto e analisar. Analisar a partida de Garro e Memphis é impossível, porque a equipe toda não foi bem — explicou.

Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Momento do Corinthians

Com a derrota, o Corinthians aparece na oitava posição (caiu cinco colocações), com sete pontos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu outros cinco.

Agora, o Timão enfrenta o Santos, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena, todas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Calendário

Santos x SCCP – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.