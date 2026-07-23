Diniz admite chance de perder jogadores e torce por permanência de Memphis: 'Decisivo' Timão vive crise financeira e impasse com o camisa 10

O Corinthians goleou o Remo por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (23), na Neo Química Arena. O assunto da entrevista coletiva, no entanto, foi outro: as finanças do clube e o futuro de Memphis Depay.

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Recentemente, o Corinthians recebeu uma contraproposta de Memphis Depay para a renovação de contrato. O vínculo do atacante com o clube se encerra no próximo dia 31 de julho e, até o momento, as partes ainda não chegaram a um acordo pela permanência do holandês.

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— Não sei quando vai ser a definição, o que posso dizer é que seria bom permanecer com ele. Jogador diferenciado, decisivo em momentos importantes. Se contar com ele, vai ser ótimo. A diretoria está tocando isso da melhor forma — disse Fernando Diniz.

O treinador ainda falou sobre a possibilidade de perder jogadores. No orçamento aprovado para 2026, o Corinthians estimou arrecadar R$ 151 milhões com a venda de atletas. No entanto, o Lance! apurou que a diretoria elevou internamente essa meta e trabalha com a expectativa de faturar, no mínimo, R$ 180 milhões durante a atual janela de transferências.

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— Estamos muito alinhados. Sei que o Corinthians precisa vender alguém, algum jogador que represente uma entrada significativa de recursos. Seria ótimo se pudéssemos segurar todos, mas não sei até que ponto o Corinthians vai conseguir. Se alguém sair, que seja apenas um jogador e que a gente possa repor. A diretoria está se esforçando bastante para trazer reforços pontuais também — comentou.

Dois nomes do Corinthians estão em alta no mercado: o volante André, que recebeu sondagens recentes da Juventus, e o meio-campista Breno Bidon. Segundo o treinador, no entanto, caso o clube perca algum deles, será apenas um da dupla.

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— A posição em que temos mais jogadores é o meio-campo, mas não temos risco de perder os dois. Se perdermos, será apenas um — completou.

Corinthians na tabela do Brasileirão

Com o resultado, o Corinthians subiu para a sétima colocação, com 27 pontos. A equipe soma sete vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 20 gols marcados e 19 sofridos. Na próxima rodada, no domingo (26), o Timão enfrenta o Bahia, em Salvador.

Corinthians venceu o Remo por 3 a 0 (Foto: Vinicius Nunes/Ag. F8/Folhapress)

Veja abaixo a sequência de jogos

20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão

21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

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