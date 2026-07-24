Kaio César destaca parceria com Yuri Alberto e diz: 'se doar ao máximo' Atacante foi decisivo ao marcar o segundo gol da partida e destacou a importância do técnico Fernando Diniz

Corinthians venceu o Remo na noite desta quinta-feira (23), pelo placar de 3 a 0. Além de ser um triunfo importante para dar confiança à equipe após a volta da pausa por conta da Copa do Mundo, a partida marcou uma nova parceria que vem surgindo no ataque do Timão: Yuri Alberto e Kaio César, sendo os dois responsáveis por marcar os gols do Timão.

Nesse sentido, Kaio César, após o duelo contra o Leão Azul, destacou a importância de jogar ao lado de um jogador como o Yuri e ressaltou a qualidade do companheiro do ataque. Além disso, disse estar feliz com a possibilidade de fazer essa dupla e por ajudar o Corinthians.

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— É muito bom jogar com um jogador igual ao Yuri. É um jogador que se doa muito pela equipe e, vendo um cara desse ali na frente, não tem como não se doar ao máximo. Então fico muito feliz de jogar com o Yuri e não só com ele, mas com todos os jogadores ali. Fico feliz em poder estar ajudando o Corinthians e poder estar fazendo essa dupla ali com ele (Yuri Alberto) — afirmou Kaio César na zona mista após a partida.

A importância do Diniz na pausa para a Copa do Mundo

Outro ponto fundamental na partida foi o técnico Fernando Diniz. Com a pausa de mais de um mês para a Copa do Mundo, Kaio César salientou o impacto do comandante na evolução da equipe e individual do atacante.

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— É um impacto muito grande, porque nessa pausa da Copa eu pude evoluir bastante com ele (Diniz). Venho aprendendo muita coisa com ele, então tem impactado bastante essa chegada do Diniz. Ele vem me ensinando muito e tenho colocado isso nos jogos.

Além da importância de colocar as bolas dentro da rede, o atacante destacou que o técnico também pede para a equipe não sofrer gols e se preocupar em marcar alto para não serem prejudicados na parte defensiva.

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— O Diniz fala pra gente ter muita vontade, marcar muito para poder não sofrer gols. A gente bate muito nessa tecla de não sofrer gols. E depois jogar, fazer gols, dar assistências, jogar o nosso melhor futebol ali na frente — salientou Kaio César.

Sobre o primeiro gol na Arena e posição preferida

Kaio César completou 15 jogos vestindo a camisa do Corinthians, mas foi na noite desta quinta-feira (23), que o atacante pôde comemorar pela primeira vez um gol dele marcado na Arena.

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— Muito feliz pelo gol. Graças a Deus pude fazer o meu primeiro gol aqui na Arena e o meu segundo gol com a camisa do Corinthians. Estou muito feliz e que venha muito mais.

Sobre a posição em que gosta de atuar, o atacante disse ter preferência por atuar aberto, pela lateral do campo, mas deixou nas mãos do Diniz a decisão sobre o melhor lugar para ele atuar.

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— A minha posição que eu gosto de jogar é aberta ali no canto. Com três atacantes, para mim seria a opção perfeita. Mas isso eu deixo para o Diniz escolher. O Diniz, que é o treinador, e eu deixo para ele escolher — disse o atacante Kaio César, que marcou o segundo gol da partida.

Condições do gramado

A semana foi marcada pela apresentação do novo gramado instalado na Arena do Corinthians. Após treino da equipe, na última segunda-feira (21), para reconhecimento do novo campo que será utilizado para o restante da temporada, o meio-campista Raniele sofreu uma torção no tornozelo direito. Dessa maneira, Kaio César também comentou sobre a situação do gramado e afirmou estar melhor do que segunda-feira.

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— Quando a gente veio treinar aqui, o gramado estava um pouco ruim mesmo. Teve um companheiro nosso que se machucou ali (Raniele), mas acredito que já já ele está de volta. Mas hoje o campo estava um pouco melhor, espero que melhore cada vez mais, porque é muito importante para a gente o campo estar cada vez melhor, para a gente poder colocar o nosso futebol em campo, então acredito que o campo é muito importante nisso — salientou Kaio César.

Veja abaixo a sequência de jogos

20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão

21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

Kaio César celebrando o primeiro gol dele marcado na Arena - (Foto: Igor Alves Guerra/AtoPress/Folhapress)

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