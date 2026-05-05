O Corinthians conseguiu estender o prazo para realizar o pagamento ao Talleres, da Argentina, e evitar um possível transfer ban relacionado à contratação do meia Rodrigo Garro, feita no início de 2024, durante a gestão de Augusto Melo. O valor total da operação gira em torno de R$ 42 milhões.

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A data limite para a quitação era a última sexta-feira (1), mas o clube obteve uma prorrogação. A extensão foi possível graças ao bom relacionamento construído nas últimas semanas, após a viagem do presidente Osmar Stabile à Argentina para tratar diretamente da resolução do caso.

Para viabilizar a quitação da dívida, o Corinthians fechou um empréstimo com a gestora de investimentos Outfield. O processo ainda passa por ajustes burocráticos, já que o valor precisa ser depositado inicialmente na conta do clube antes de ser repassado ao Talleres.

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A liberação do crédito está condicionada à comprovação de que o montante será usado exclusivamente para esse pagamento. A possibilidade da Outfield transferir o dinheiro diretamente ao clube argentino foi descartada, mantendo a exigência de que toda a operação passe pelo fluxo financeiro do Corinthians.

Garro é titular do Corinthians (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Entenda o caso

A disputa teve início em junho de 2024, quando o clube argentino acionou a Fifa cobrando US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões à época) por parcelas não quitadas do acordo, que previa vencimento antecipado em caso de inadimplência.

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Após análise do processo, a entidade deu ganho de causa ao Talleres e determinou que o Corinthians pague US$ 3.612.000 (cerca de R$ 19,4 milhões), com juros de 18% ao ano, além de multa de US$ 722.400 (aproximadamente R$ 3,8 milhões).

Talleres muda o tom e elogia postura do Corinthians

Presidente do clube argentino, Andrés Fassi comentou novamente sobre o caso, agradeceu a Osmar Stabile pela presença e afirmou que espera chegar a uma conclusão, embora reconheça que o processo não será fácil. No ano passado, o cartola chegou a dizer que o Timão "deveria ser rebaixado".

— O presidente e André (Lavieri), do departamento financeiro, estiveram na Argentina. Grandes dirigentes com forte compromisso em resolver a situação. O Talleres agradece imensamente a visita e a disposição em assumir a responsabilidade de encontrar uma solução. Eles representam uma grande instituição, uma das melhores do mundo, como o Corinthians — disse à "Espn".

— Encontrar uma solução não será fácil, pois a direção anterior não dava as caras há quase dois anos e meio! Esperamos que uma solução seja encontrada e que possamos permanecer unidos como instituições. Muito respeito e admiração pelo presidente do Corinthians. Agora precisamos descobrir como resolver a questão da dívida. Já estamos trabalhando nisso — completou.

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