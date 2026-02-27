Com futuro indefinido, Alex Santana sinaliza vontade de seguir no Corinthians

A janela de transferências para jogadores que não disputaram os campeonatos estaduais no Brasil se encerra no próximo dia 3 de março. Entre chegadas e saídas no Corinthians, chama atenção a situação do meio-campista Alex Santana, que segue indefinida.

Com contrato até o fim de 2027, o atleta treina em separado desde o início da temporada, após retornar do período de empréstimo ao Grêmio, e não foi integrado ao elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. A intenção da diretoria era negociá-lo, mas, até o momento, não houve propostas.

Nas redes sociais, Alex Santana publicou uma mensagem demonstrando carinho pelo clube. A legenda "relembrar é viver" acompanha um vídeo com imagens e atuações pelo time do Parque São Jorge, em uma manifestação clara de vontade de permanecer na equipe.

Nos comentários, torcedores interagiram com o jogador pedindo sua reintegração e avaliando que o retorno poderia ajudar o elenco no restante da temporada. Entre as mensagens, muitos marcaram o perfil do treinador corintiano.

Caso seja reintegrado ao elenco, Alex Santana pode atuar como primeiro volante ou em função mais avançada no meio-campo. Para a posição, Dorival Júnior conta atualmente com Raniele, Charles, Matheus Pereira, André, Breno Bidon, Carrillo e Allan.

Alex Santana passou recentemente pelo Grêmio por empréstimo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Alex Santana pelo Corinthians

Alex chegou ao Corinthians em julho de 2024 e participou da recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro. Foram 37 partidas com a camisa do Timão, sendo 17 como titular, com dois gols marcados. Antes de ser emprestado ao Grêmio, em junho de 2025, esteve em campo na campanha que terminou com o título da Copa do Brasil.

Formado nas categorias de base do Internacional, Alex Santana iniciou a carreira profissional no clube gaúcho e, na sequência, foi emprestado a Criciúma, Guarani e Paraná até ser negociado com o Botafogo, em 2019. Depois, teve passagem pelo futebol europeu no Ludogorets e retornou ao Brasil para defender o Athletico, em 2022.

