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Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (10/07)?

Veja as seleções que entram em campo nesta sexta (10) e o horário da partida

PorRio de Janeiro (RJ)
10/07/2026 09:30
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Yamal com os braços erguidos jogando pela Espanha
Yamal na partida entre Espanha e Áustria na Copa (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

A Copa do Mundo dá sequência nesta sexta-feira (10) às quartas de final com mais um confronto que vale vaga entre os quatro melhores da competição. Espanha e Bélgica se enfrentam em Los Angeles, nos Estados Unidos, em um duelo que coloca frente a frente duas seleções que lideraram seus grupos e chegam embaladas após campanhas consistentes no mata-mata.

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    • A Espanha tenta manter a melhor defesa do Mundial e ampliar sua longa sequência de invencibilidade, enquanto a Bélgica aposta na força ofensiva para superar uma das favoritas ao título. O vencedor enfrentará, nas semifinais, quem avançar do duelo entre França e Marrocos.

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    Espanha x Bélgica - 16h

    Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

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    • A seleção espanhola chega embalada após eliminar Portugal por 1 a 0 nas oitavas e segue sem sofrer gols na competição. Com uma defesa sólida e um meio-campo comandado por Rodri e Pedri, a equipe de Luis de la Fuente aposta no bom momento de Mikel Oyarzabal e Lamine Yamal para garantir presença entre os quatro melhores do torneio.

    Espanha venceu Portugal por 1 a 0 com gol de Mikel Merino
    Espanha se classificou às quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/ AFP)

    A Bélgica, por outro lado, vive uma campanha marcada pelo poder ofensivo. Depois de superar Senegal na prorrogação e golear os Estados Unidos por 4 a 1, os Diabos Vermelhos chegam às quartas mesmo com o desfalque do volante Amadou Onana, lesionado. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere lideram a equipe na busca por uma vaga nas semifinais.

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