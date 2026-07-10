Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (10/07)? Veja as seleções que entram em campo nesta sexta (10) e o horário da partida

A Copa do Mundo dá sequência nesta sexta-feira (10) às quartas de final com mais um confronto que vale vaga entre os quatro melhores da competição. Espanha e Bélgica se enfrentam em Los Angeles, nos Estados Unidos, em um duelo que coloca frente a frente duas seleções que lideraram seus grupos e chegam embaladas após campanhas consistentes no mata-mata.

A Espanha tenta manter a melhor defesa do Mundial e ampliar sua longa sequência de invencibilidade, enquanto a Bélgica aposta na força ofensiva para superar uma das favoritas ao título. O vencedor enfrentará, nas semifinais, quem avançar do duelo entre França e Marrocos.

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Espanha x Bélgica - 16h

Espanha e Bélgica se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo.

A seleção espanhola chega embalada após eliminar Portugal por 1 a 0 nas oitavas e segue sem sofrer gols na competição. Com uma defesa sólida e um meio-campo comandado por Rodri e Pedri, a equipe de Luis de la Fuente aposta no bom momento de Mikel Oyarzabal e Lamine Yamal para garantir presença entre os quatro melhores do torneio.

Espanha se classificou às quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex/ AFP)

A Bélgica, por outro lado, vive uma campanha marcada pelo poder ofensivo. Depois de superar Senegal na prorrogação e golear os Estados Unidos por 4 a 1, os Diabos Vermelhos chegam às quartas mesmo com o desfalque do volante Amadou Onana, lesionado. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e Charles De Ketelaere lideram a equipe na busca por uma vaga nas semifinais.

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