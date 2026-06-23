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Clube da Premier League faz proposta por Emerson Royal, do Flamengo

Clube recebe oferta de 9 milhões de euros pelo atleta, que conta com o prestígio de Jardim

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 16:57
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Emerson Royal durante treino no Ninho do Urubu
Emerson Royal durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo recebeu uma proposta do Aston Villa, da Inglaterra, pelo lateral-direito Emerson Royal. A oferta do clube inglês ao Rubro-Negro gira em torno de 9 milhões de euros (cerca de R$ 53,3 milhões). Com os valores na mesa, a cúpula do Ninho do Urubu analisa a possibilidade de negociar o jogador. A decisão, porém, envolve diferentes fatores.

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    • A proposta do Aston Villa, noticiada inicialmente pela "Espn" e confirmada pela reportagem do Lance!, coloca o Flamengo diante de dois cenários. O primeiro passa, principalmente, pela importância de Royal dentro do elenco rubro-negro. O lateral é bem avaliado tanto pela comissão técnica quanto pela diretoria.

    Emerson Royal durante partida do Flamengo na Libertadores com a camisa rubro-negra
    Emerson Royal durante partida do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

    Apesar das críticas que o acompanham desde a chegada ao clube, o entendimento interno é de que o jogador vem apresentando evolução. A pausa para a Copa do Mundo, inclusive, é vista como um fator importante para que ele recupere sua melhor forma física e técnica. Em determinado momento da temporada, pessoas próximas ao atleta chegaram a considerar exageradas as críticas direcionadas a Royal por parte da torcida flamenguista.

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    Além da questão técnica e do momento vivido pelo jogador, a necessidade de uma reposição imediata também pesa na análise. Atualmente, Leonardo Jardim conta apenas com Varela como outra opção de origem para a lateral direita.

    Flamengo tem necessidade de "fazer caixa" em 2026

    Por outro lado, o planejamento financeiro do Flamengo para 2026 também entra na equação. O clube tem a necessidade de realizar vendas para gerar caixa, cumprir metas estabelecidas no início do ano e manter margem para buscar reforços no mercado. Nesse contexto, uma negociação na casa dos R$ 50 milhões teria peso significativo.

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    Diante desse cenário, os próximos dias serão decisivos. A expectativa é que o Flamengo responda à proposta dos ingleses em breve.

    Proposta é vista como reconhecimento do prestígio de Royal, do Flamengo, no mercado

    A investida de um clube da elite do futebol inglês, que disputa a principal liga do mundo e estará na Liga dos Campeões neste ano, é vista com bons olhos pelo estafe de Emerson Royal. A avaliação é de que a proposta reforça o prestígio que o lateral ainda possui no mercado internacional.

    Antes de chegar ao Flamengo, Royal defendeu clubes de peso da Europa, como Barcelona, Tottenham e Milan.

    Números de Royal no futebol europeu

    ClubesJogosGolsAssistências

    Real Betis

    79

    5

    10

    Barcelona

    3

    0

    0

    Tottenham

    101

    4

    2

    Milan

    26

    0

    0

    Números de Emerson Royal pelo Flamengo

    Contratado por cerca de R$ 78 milhões, Emerson Royal ainda não correspondeu plenamente à expectativa gerada por sua chegada. Desde então, o lateral disputou 40 partidas pelo Flamengo, com um gol e cinco assistências. Seu contrato com o clube vai até o fim de 2028.

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