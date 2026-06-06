Alemanha derrota os Estados Unidos em último teste antes da Copa do Mundo

Em seu último amistoso antes da Copa do Mundo, a Alemanha bateu os Estados Unidos por 2 a 1 no Soldier Field, em Chicago, na tarde deste sábado (6). Os gols foram marcados por Havertz e Sané, com Robinson diminuindo para os estadunidenses.

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Os alemães irão estrear na Copa do Mundo no dia 14 (domingo), às 14h (de Brasília), contra Curaçao, pelo Grupo E. Enquanto isso, os anfitriões jogam na sexta-feira (12), às 22h (de Brasília), contra o Paraguai.

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Como foi Alemanha x Estados Unidos

Os alemães abriram o placar contra os anfitriões da Copa do Mundo logo aos dois minutos de jogo. Após cobrança de falta de Kimmich, Kai Havertz correu mais que a defesa estadunidense e, na pequena área, fez o gol de cabeça.

Alemães comemoram gol em Alemanha x Estados Unidos (Foto: reprodução Instagram DFB)

A equipe liderada por Julian Nagelsmann buscava ter a posse trabalhando as jogadas desde a defesa e também pressionando a saída adversária. No entanto, os Estados Unidos não foram um adversário fácil e empataram a partida nos minutos finais da primeira etapa. Depois de cobrança de escanteio, Robinson acertou um belo chute de fora da área e fez 1 a 1.

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Na segunda etapa, ainda sem alterações, a Alemanha fez 2 a 1 com apenas oito minutos. Os alemães trabalharam passes pela direita, até que Kai Havertz passou para Leroy Sané bater no canto esquerdo de Freese e recolocar os europeus na frente.

A partir dos 15 minutos da etapa complementar, Pochettino e Nagelsmann passaram a modificar completamente suas equipes. Apesar disso, o jogo esquentou no fim, com direito a Weah se estranhando com Beier e Scholotterbeck.

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