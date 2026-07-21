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Jornal repercute de atitude Vini Jr com Cucurella após final da Copa: 'Destinados'

Jogadores devem atuar juntos no Real Madrid

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 17:50
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Pedri e Cucurella cercam Messi durante a final da Copa do Mundo
Pedri e Cucurella cercam Messi durante a final da Copa do Mundo (Foto: Angela Weiss / AFP)

Após a Espanha vencer a Copa do Mundo contra a Argentina, o atacante brasileiro Vini Jr fez uma interação curiosa com o lateral-esquerdo Marc Cucurella, que esteve em campo na conquista dos espanhóis. Atual segundo capitão do Real Madrid, o camisa 7 merengue utilizou suas redes sociais para parabenizar o novo companheiro de clube logo após o apito o título no MetLife Stadium.

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    Vini Jr deu boas vindas para Cucurella no Real Madrid

    Marc Cucurella, da Espanha, levanta o troféu da Copa do Mundo
    Marc Cucurella, da Espanha, levanta o troféu da Copa do Mundo (Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP)

    Cucurella, que foi um dos principais nomes da campanha espanhola na Copa, já estava com sua transferência para o Real Madrid acertada desde o mês de junho. O jogador foi anunciado pelo clube durante a Copa. Vini Jr. tratou de recepcionar o lateral, que agora se prepara para iniciar sua trajetória no clube da capital espanhola após um período de férias.

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    Na publicação, o brasileiro compartilhou uma imagem de Cucurella beijando o troféu da Copa do Mundo e escreveu a seguinte mensagem:

    Enhorabuena y bienvenido Cucu! (Parabéns e bem-vindo, Cucu!) — postou o atacante.

    Story de Vini Jr recepcionando Cucurella
    Story de Vii Jr dando boas vindas ao lateral Cucurella. (Foto: Reprodução)

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    Jornal destaca parceria entre Vini Jr e Cucurella Real Madrid

    O jornal espanhol AS repercutiu o gesto de Vini, destacando que os dois jogadores estão destinados a se entender no gramado. Depois de ser anunciado, Cucurella chegou a dizer em entrevista que Vini Jr não precisaria voltar para marcar, já que o lateral iria "fazer o trabalho sujo por ele".

    Vini Jr e Cucurella devem atuar pelo mesmo setor do campo, no lado esquerdo. Para o jornal espanhol, o brasileiro rende melhor quando tem liberdade para atuar rente à linha de fundo, dando amplitude ao time. Por outro lado, Cucurella agrega em versatilidade ao alternar características ofensivas e defensivas, sendo capaz de realizar desdobramentos pelas costas do atacante ou atrair a marcação adversária por corredores internos. Essa dinâmica é vista pela imprensa europeia como uma arma letal para o esquema tático do clube merengue.

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