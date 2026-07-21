Jornal repercute de atitude Vini Jr com Cucurella após final da Copa: 'Destinados' Jogadores devem atuar juntos no Real Madrid

Após a Espanha vencer a Copa do Mundo contra a Argentina, o atacante brasileiro Vini Jr fez uma interação curiosa com o lateral-esquerdo Marc Cucurella, que esteve em campo na conquista dos espanhóis. Atual segundo capitão do Real Madrid, o camisa 7 merengue utilizou suas redes sociais para parabenizar o novo companheiro de clube logo após o apito o título no MetLife Stadium.

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Vini Jr deu boas vindas para Cucurella no Real Madrid

Marc Cucurella, da Espanha, levanta o troféu da Copa do Mundo (Foto: Carl Recine/Getty Images/AFP)

Cucurella, que foi um dos principais nomes da campanha espanhola na Copa, já estava com sua transferência para o Real Madrid acertada desde o mês de junho. O jogador foi anunciado pelo clube durante a Copa. Vini Jr. tratou de recepcionar o lateral, que agora se prepara para iniciar sua trajetória no clube da capital espanhola após um período de férias.

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Na publicação, o brasileiro compartilhou uma imagem de Cucurella beijando o troféu da Copa do Mundo e escreveu a seguinte mensagem:

— Enhorabuena y bienvenido Cucu! (Parabéns e bem-vindo, Cucu!) — postou o atacante.

Story de Vii Jr dando boas vindas ao lateral Cucurella. (Foto: Reprodução)

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Jornal destaca parceria entre Vini Jr e Cucurella Real Madrid

O jornal espanhol AS repercutiu o gesto de Vini, destacando que os dois jogadores estão destinados a se entender no gramado. Depois de ser anunciado, Cucurella chegou a dizer em entrevista que Vini Jr não precisaria voltar para marcar, já que o lateral iria "fazer o trabalho sujo por ele".

Vini Jr e Cucurella devem atuar pelo mesmo setor do campo, no lado esquerdo. Para o jornal espanhol, o brasileiro rende melhor quando tem liberdade para atuar rente à linha de fundo, dando amplitude ao time. Por outro lado, Cucurella agrega em versatilidade ao alternar características ofensivas e defensivas, sendo capaz de realizar desdobramentos pelas costas do atacante ou atrair a marcação adversária por corredores internos. Essa dinâmica é vista pela imprensa europeia como uma arma letal para o esquema tático do clube merengue.

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