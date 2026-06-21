Vozinha exalta resiliência de Cabo Verde após novo empate histórico contra o Uruguai Goleiro valoriza união do grupo após segurar o Uruguai

Se Cabo Verde desponta como uma das histórias mais fascinantes da Copa do Mundo de 2026, grande parte dos holofotes está sobre o goleiro Vozinha. Após uma atuação impecável no empate contra a Espanha na estreia, o experiente goleiro voltou a fechar o gol no eletrizante 2 a 2 diante do Uruguai, neste domingo (21), em Miami.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na saída do gramado, em entrevista à CazéTV, o capitão dividiu os sentimentos entre a satisfação de pontuar contra gigantes e o lamento pelos gols sofridos na primeira etapa.

Vozinha destacou a maturidade do elenco após superar traumas do passado (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

— É uma satisfação enorme. A equipe se preparou muito bem para o jogo, mas acabamos por vacilar um pouco num lance que não se deveria falhar. O Uruguai é uma equipe muito forte, uma pena termos sofrido os dois gols, mas trabalhamos muito bem. Estamos aqui para competir e saímos satisfeitos — declarou o camisa 1.

continua após a publicidade

Com dois pontos somados contra duas potências do futebol mundial, os "Tubarões Azuis" chegam vivos à última rodada do Grupo H com chances matemáticas de avançar para os 16 avos de final. Vozinha rechaçou o rótulo de zebra e ressaltou que o elenco possui nível técnico para bater de frente no cenário internacional.

— Nós viemos aqui para competir. Sabemos que somos um país pequeno, uma nação que vive sua primeira vez nessa experiência. Porém, todo dia trabalhamos muito bem e temos jogadores que atuam em grandes ligas. Sempre respeitamos os outros, mas com certeza vamos nos doar ao máximo para competir — pontuou o paredão cabo-verdiano.

continua após a publicidade

Indagado sobre a trajetória da geração que tirou o arquipélago do anonimato e o colocou no mapa do futebol da Fifa, Vozinha se emocionou. O goleiro relembrou o trajeto tortuoso que o grupo precisou superar nas Eliminatórias para alcançar o ápice de vestir a camisa nacional no maior palco da Terra.

— Fomos resilientes. Lá atrás, passamos por muitas dificuldades durante esse processo todo, mas hoje somos uma equipe muito sólida. Conhecemos a nossa qualidade, sabemos das nossas partes menos boas e respeitamos todos os adversários. Mas estar aqui é a realização de um sonho, não só meu, mas de toda a nossa gente — concluiu.

➡️ Astro do Fluminense marca, mas Uruguai empata com Cabo Verde na Copa do Mundo

➡️ Canobbio celebra gol inédito em Copas, mas lamenta tropeço do Uruguai