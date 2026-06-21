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Canobbio celebra gol inédito em Copas, mas lamenta tropeço do Uruguai

Meia tricolor destaca frustração com resultado e prega foco total nos detalhes

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 21:35
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Canobbio festeja gol histórico pelo Uruguai, mas lamenta pontos perdidos em Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)
Canobbio festeja gol histórico pelo Uruguai, mas lamenta pontos perdidos em Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

O empate por 2 a 2 entre Uruguai e Cabo Verde, neste domingo (21) em Miami, teve um significado gigante, porém incompleto, para Agustín Canobbio. Ao balançar as redes no final do primeiro tempo para decretar a virada parcial da Celeste, o atleta do Fluminense atingiu o ápice de sua carreira.

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    Ainda no gramado do Hard Rock Stadium, em entrevista pós-jogo para a CazéTV, o jogador expressou o turbilhão de sentimentos que o dominava no apito final. O atacante revelou que balançar as redes no maior torneio de futebol do planeta era uma meta pessoal estipulada há quatro anos, mas reconheceu que o resultado coletivo acabou estragando a comemoração.

    Canobbio festeja gol histórico pelo Uruguai, mas lamenta pontos perdidos em Miami (Foto: Chandan Khanna / AFP)

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    — Acabou a Copa passada e sempre visualizei isso, mas não adianta nada se não conseguimos os três pontos. Não fica com o sabor que tinha que ser, mas assim é o futebol — desabafou o jogador na saída do gramado, dividindo-se entre o orgulho pessoal e o tropeço coletivo do time comandado por Marcelo Bielsa.

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    Com dois empates em duas rodadas na fase de grupos, após a igualdade na estreia contra a Arábia Saudita, o Uruguai agora se vê obrigado a buscar a qualificação diante de uma das favoritas ao título. Perguntado sobre o que a Celeste precisa corrigir urgentemente para o embate decisivo da terceira rodada, Canobbio apontou o foco nos erros próprios como a chave para a evolução.

    — O detalhe. Temos que ter tranquilidade para manter o jogo com a gente. Os outros times estão procurando um erro nosso. É concentrar o máximo e ter autocrítica para ir para frente. Temos um time muito qualificado e sabemos que a Espanha vai ser um adversário muito competitivo, com muita qualidade — analisou o camisa 14.

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    Como foi a partida entre Uruguai e Cabo Verde?

    O confronto no Hard Rock Stadium começou surpreendente. Aos 20 minutos, Kevin Pina bateu falta da intermediária, a barreira uruguaia abriu e a bola morreu no fundo do gol de Muslera. A reação sul-americana começou aos 43, quando Maxi Araújo testou firme no rebote de uma bola na trave para igualar. Nos acréscimos do primeiro tempo, o próprio Maxi serviu Canobbio, que bateu de primeira com a perna direita para virar o marcador.

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    Na etapa complementar, a falta de intensidade castigou o Uruguai. Aos 15 minutos, uma pane defensiva entre Mathías Olivera e Muslera deu o presente para Hélio Varela, que antecipou o recuo e deixou tudo igual. Cabo Verde ainda assustou em contragolpes perigosos de Monteiro, enquanto Federico Valverde desperdiçou a chance da vitória em cobrança de falta na meia-lua perto do fim.

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