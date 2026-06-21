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Astro do Fluminense marca, mas Uruguai empata com Cabo Verde na Copa do Mundo

Cabo Verde marca primeiro gol na história do torneio

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 21:05
Atualizado há 2 minutos
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Canobbio e Sidny Cabral disputam bola em Uruguai x Cabo Verde, pela Copa do Mundo
Canobbio e Sidny Cabral disputam bola em Uruguai x Cabo Verde, pela Copa do Mundo (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

O Uruguai empatou por 2 a 2 com Cabo Verde, pela 2ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo, neste domingo (21), em Miami. Na etapa inicial, a equipe de Bubista abriu o placar com Kevin Pina, mas sofreu a virada da Celeste com gols de Maxi Araújo e Canobbio. No segundo tempo, Hélio Varela deixou tudo igual para os estreantes no torneio.

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  • Canobbio, do Fluminense marcou o gol da virada do Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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  • Canobbio, do Fluminense marcou o gol da virada do Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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    No primeiro tempo, o Uruguai criou a primeira grande chance contra Cabo Verde com Valverde sendo acionado pelo lado esquerdo da área livre de marcação, mas finalizando mal e pela linha de fundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com Kevin Pina acertando uma cobrança de falta da intermediária no fundo das redes aos 20 minutos com falha bizarra da barreira sul-americana. Aos 43 minutos, Valverde fez um cruzamento na área, Sidny Cabral cabeceou contra a própria meta, acertou a trave e Maxi Araújo aproveitou o rebote para dar um peixinho e deixar tudo igual. E a Celeste virou com Maxi Araújo recebendo uma bola áerea e encontrando Canobbio, que tocou de perna direita para estufar as redes e dar a vitória parcial para a equipe de Marcelo Bielsa.

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    No segundo tempo, o Uruguai voltou sem intensidade, e Cabo Verde aproveitou uma trapalhada entre Mathias Olivera e Muslera para empatar o jogo com Hélio Varela se antecipando ao goleiro após um recuo mal feito e finalizando para o fundo das redes aos 15 minutos. Na sequência, os africanos saíram em rápido contra-ataque, Monteiro foi acionado na entrada da área e soltou uma bomba para tirar tinta do travessão. Na reta final, a Celeste teve uma ótima oportunidade em uma cobrança de falta da meia-lua da grande área, mas Valverde chutou por cima da meta defendida por Vozinha. Nos acréscimos, Canobbio recebeu uma bola do lado direito da área e Darwin Núñez, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo.

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    Aos 13 minutos do segundo tempo, Bubista optou pela entrada do meia Hélio Varela no lugar de Garry Rodrigues, e a substituição não demorou para dar resoltado. Aos 15 minutos, o jogador se antecipou após uma saída da área precipitada de Muslera, que tentou consertar um erro de Mathias Olivera, e chutou para o fundo das redes sem goleiro para garantir o segundo ponto de Cabo Verde na Copa do Mundo.

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    Deu aula 🏅

    Em um jogo muito equilibrado, Kevin Pina deu aula por ter feito o primeiro gol da história de Cabo Verde em uma Copa do Mundo. Aos 20 minutos da etapa inicial, o volante soltou uma bomba em uma cobrança de falta da intermediária, contou com a contribuição da barreira abrindo, mas estufou as redes para marcar um tento emblemático.

    Kevin Pina comemora primeiro gol da história de Cabo Verde em Copa do Mundo contra o Uruguai
    Kevin Pina comemora primeiro gol da história de Cabo Verde em Copa do Mundo contra o Uruguai (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Ficou abaixo 📉

    Goleiro do Uruguai, Muslera não teve uma noite feliz na partida contra Cabo Verde na Copa do Mundo. A equipe africana abriu o placar em uma cobrança de falta de muito longe em que a barreira falhou ao abrir um buraco, mas o arqueiro não passou impune, uma vez que a bola passou próxima de sua mão. E a seleção de Bubista marcou outro gol em uma saída precipitada do veterano da área, enquanto Hélio Varela se antecipou e chutou a bola para o fundo das redes sem ninguém para defender.

    ✅ Ficha técnica

    Uruguai 🆚 Cabo Verde
    Copa do Mundo - 2ª rodada do Grupo H

    📆 Data e horário: domingo, 21 de junho de 2026, às 19h (de Brasília)
    📍 Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)
    🥅 Gols: Kevin Pina, 20'/1ºT (0-1); Maxi Araújo, 43'/1ºT (1-1); Canobbio, 50'/1ºT (2-1); Varela, 15/2ºT (2-2).
    🟨 Cartões amarelos: Sidny Cabral e Diney Borges (CBV); Bentancur e Olivera (URU).
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Uruguai (Técnico: Marcelo Bielsa)
    Muslera; Varela, Cáceres, Olivera e Sanabria; Ugarte (De La Cruz), Valverde e Bentancur; Canobbio, Viñas (Darwin Núñez) e Maxi Araújo (Brian Rodríguez).

    Cabo Verde (Técnico: Bubista)
    Vozinha; Moreira, Pico, Borges e Sidny Cabral; Pina (Laros Duarte), Mendes e Monteiro (Semedo); Arcanjo (Deroy Duarte), Benchimol (Nuno da Costa) e Rodrigues (Varela).

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