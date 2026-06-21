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O que Cabo Verde precisa fazer para chegar ao mata-mata da Copa do Mundo?

Entenda o que a 'surpresa' da Copa do Mundo precisa para passar de fase

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 21:39
Atualizado há 2 minutos
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Vozinha na partida entre Cabo Verde e Uruguai (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Vozinha na partida entre Cabo Verde e Uruguai (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

A seleção de Cabo Verde não cansa de surpreender e, neste domingo (21), realizou mais um feito histórico. Pelo segundo jogo do Grupo H da Copa do Mundo, os cabo-verdianos seguraram mais um empate, desta vez contra o Uruguai, por 2 a 2. O resultado abre margem para que a equipe do menor país da competição consiga ser a grande zebra e avance para o mata-mata.

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    Helio Varela comemora seu gol em Cabo Verde x Uruguai pela Copa do Mundo
    Helio Varela comemora gol marcado por Cabo Verde contra o Uruguai na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Agora, a Espanha lidera o grupo após a goleada contra a Arábia Saudita, por 4 a 0, com 4 pontos. Logo depois, vem a seleção uruguaia com dois pontos, seguida de Cabo Verde, em 3º, com a mesma pontuação. Por último, a seleção da Arábia Saudita tem apenas um ponto, conquistado no empate em 1 a 1 com o Uruguai na primeira rodada.

    No momento, o Uruguai segue na frente do país africano porque tem um gol a mais marcado na competição (3 do Uruguai e 2 de Cabo Verde). Em todos os critérios anteriores (pontos, confronto direto, saldo de gols), os países empatam. Para se classificar sem dor de cabeça, os cabo-verdianos precisam apenas vencer a Arábia Saudita no próximo jogo.

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    Vozinha celebra empate de Cabo Verde com o Uruguai ao lado de companheiros na Copa do Mundo
    Vozinha celebra empate de Cabo Verde com o Uruguai ao lado de companheiros na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    O que acontece se Cabo Verde vencer a Arábia Saudita?

    Nesse cenário, estará garantida pelo menos a 2ª colocação, independentemente do resultado de Uruguai x Espanha. Caso os uruguaios vençam, Cabo Verde poderia até mesmo a ser o líder do grupo, já que teria 5 pontos. O Uruguai também somaria 5 pontos e eliminaria a Espanha, que seguiria com 4 pontos; se o Uruguai empatar ou perder, Cabo Verde também garante a vaga direta.

    O que acontece se Cabo Verde empatar com a Arábia Saudita?

    Caso a partida termine empatada, será necessário que o Uruguai seja derrotado pela Espanha. Neste caso, passaria para o mata-mata como segundo colocado. Mas, se o Uruguai perder, seguirá com apenas dois pontos e Cabo Verde passa do mesmo jeito.

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    Se o Uruguai também empatar, ambos terminam com 3 pontos. Cabo Verde precisaria empatar marcando muitos gols (ex: 3x3) e torcer para o Uruguai empatar com poucos gols (ex: 0x0) para superá-los no critério de gols pró, já que seguiriam empatados nos outros anteriores.

    O que acontece se perder para a Arábia Saudita?

    Cabo Verde permanece com 2 pontos e será ultrapassado pela própria Arábia Saudita (que iria a 4 pontos). Nesta situação, Cabo Verde terminaria em 3º ou 4º lugar (dependendo do resultado do Uruguai) e suas chances de avançar como um dos melhores terceiros colocados com apenas 2 pontos seriam virtualmente nulas. Ou seja, é o único cenário em que os africanos seriam eliminados da Copa do Mundo.

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