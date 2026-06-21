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Quem é Hélio Varela, autor do segundo gol de Cabo Verde na Copa do Mundo

Atacante que atua no futebol israelense mostrou categoria para ampliar o placar

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 21:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Atacante do Maccabi Tel Aviv aproveita falha defensiva do Uruguai e cutuca para o gol aberto na Copa de do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Atacante do Maccabi Tel Aviv aproveita falha defensiva do Uruguai e cutuca para o gol aberto na Copa de do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

Se o primeiro gol cabo-verdiano nasceu na bola parada, o segundo gol de Cabo Verde na história das Copas do Mundo foi misturou leitura de jogo e frieza. O nome por trás da façanha é Hélio Varela. Atento, o atacante se aproveitou de um erro crasso da zaga uruguaia, tomou a bola, limpou o goleiro e finalizou rasteiro para o fundo das redes.

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    A jogada monumental consolidou a noite mágica dos "Tubarões Azuis" na América do Norte. Em sua primeiríssima participação no torneio da Fifa, a seleção africana demonstrou que a falta de tradição na competição é compensada com uma enorme personalidade de suas principais peças ofensivas.

    Atacante do Maccabi Tel Aviv aproveita falha defensiva do Uruguai e cutuca para o gol aberto na Copa de do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    Quem é Hélio Varela?

    Nascido em Almada, Portugal, mas de raízes cabo-verdianas, o jovem de 24 anos construiu seu espaço no futebol europeu com base na velocidade pelos lados do campo. Varela chamou a atenção do cenário internacional ao se destacar com a camisa do Portimonense no campeonato português, desempenho que o levou a se transferir para o Maccabi Tel Aviv em 2025.

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    Atuando no clube de Israel, o ponta-esquerda se aprimorou. Pela seleção de Cabo Verde, o jogador representa a nova e talentosa safra que promete manter o país africano frequentando as principais competições do planeta nos próximos anos.

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