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Uruguai coloca favoritismo à prova na estreia contra a Arábia Saudita

As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 19h

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
15/06/2026 07:00
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

Uruguai e Arábia Saudita irão se enfrentar nesta segunda-feira (15), às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos. O duelo marcará a estreia de ambas as equipes e ocorrerá após o primeiro confronto do Grupo H, entre Espanha e Cabo Verde. Apesar do favoritismo, a seleção sul-americana espera confirmá-lo dentro de campo.

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    Uruguai se prepara para estreia na Copa do Mundo

    O Uruguai chega à Copa do Mundo de 2026 em um momento de transição após as despedidas de Luis Suárez e Edinson Cavani, e conquistou a vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas com vitórias marcantes sobre Brasil e Argentina. A sensação é de que a nova geração, liderada por Federico Valverde, tem qualidade suficiente para recolocar o país entre os protagonistas do torneio.

    No comando técnico, Marcelo Bielsa é conhecido pelo estilo intenso, ofensivo e por sua influência sobre diversas gerações de treinadores. "El Loco" disputa sua terceira Copa do Mundo como técnico e, desde que assumiu a Celeste, em 2023, promoveu uma renovação profunda.

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    Apesar de algumas atuações brilhantes, a equipe sofreu um pouco com a instabilidade e irregularidade. Ao longo do ciclo, o Uruguai mostrou dificuldade para manter um nível constante, o que segue sendo a principal dúvida antes do Mundial. Como aspecto positivo, a equipe conta com um forte meio-campo, mas não deve contar com Giorgian de Arrascaeta para a partida de estreia.

    Além do jogador do Flamengo, a Celeste também descarta os zagueiros Ronald Araújo e José María Giménez para a estreia da Copa. Dessa forma, o principal desafio do Uruguai contra a Arábia Saudita será lidar com o desfalque de três titulares por lesão.

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    Arábia Saudita espera repetir feitos de 1994 e 2022

    A Arábia Saudita chega à Copa do Mundo de 2026 carregando expectativas baixas, mas maiores do que em edições anteriores. Impulsionados pelos investimentos bilionários realizados no futebol do país, os Falcões Verdes disputarão sua sétima Copa do Mundo e tentarão repetir a campanha de 1994, quando alcançaram as oitavas de final.

    Além disso, o país marca em sua memória a partida de estreia da Copa do Mundo de 2022, quando a Arábia Saudita surpreendeu o mundo ao vencer a Argentina por 2 a 1. Ao final daquele torneio, a Argentina foi campeã, e a derrota na estreia para os sauditas foi a única dos argentinos no campeonato.

    Contudo, a classificação veio cercada de oscilações nas Eliminatórias Asiáticas, o que levou a uma troca de comando técnico poucos meses antes do torneio. Georgios Donis assumiu a seleção em abril de 2026, após a saída de Hervé Renard.

    Arábia Saudita x Uruguai
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