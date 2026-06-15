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Lesionado, Arrascaeta desfalca Uruguai contra a Arábia Saudita 

Meia se recupera de lesão na panturrilha e desfalca a Celeste nas primeiras rodadas

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 10:11
Atualizado há 2 minutos
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Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)

O Uruguai não vai poder contar com Giorgian de Arrascaeta para o jogo de estreia da Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita, que acontece nesta segunda (15), às 19h30 (de Brasília), em Miami. A ausência do camisa 10 da Celeste se dá pela lesão de grau médio na panturrilha do meia do Flamengo, que deve perder os primeiros jogos da competição

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    Arrascaeta se machucou durante a preparação com a seleção, enquanto ainda se recuperava de uma outra lesão na clavícula, sofrida na partida entre Flamengo e Estudiantes, no fim de abril, e que exigiu uma cirurgia no local. 

    Arrascaeta, do Flamengo, em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)
    Arrascaeta em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

    Marcelo Bielsa revelou que, desde sua chegada à seleção, o jogador vem realizando um trabalho conjunto com o preparador físico do Flamengo, Laniyan Neves, profissional que, segundo o treinador, teve papel importante na evolução recente do atleta. Inclusive, o membro da comissão rubro-negra acompanhou a delegação uruguaia no Mundial para monitorar de perto o processo de recuperação de Arrascaeta. Bielsa assumiu a responsabilidade pela lesão do jogador, que é peça importante para a equipe e, em condições ideais, é titular no esquema de Bielsa.

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    — Ele teve uma lesão muscular, e isso é sempre responsabilidade de quem controla um jogador em recuperação, por isso assumimos essa responsabilidade.

    ➡️Técnico do Uruguai explica lesão de Arrascaeta e contradiz Flamengo: 'Um erro'

    Sem Arrascaeta, o Uruguai encerrou a preparação para a estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. O jogo é válido pelo grupo H, que também conta com Espanha e Cabo Verde.

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