Lesionado, Arrascaeta desfalca Uruguai contra a Arábia Saudita Meia se recupera de lesão na panturrilha e desfalca a Celeste nas primeiras rodadas

O Uruguai não vai poder contar com Giorgian de Arrascaeta para o jogo de estreia da Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita, que acontece nesta segunda (15), às 19h30 (de Brasília), em Miami. A ausência do camisa 10 da Celeste se dá pela lesão de grau médio na panturrilha do meia do Flamengo, que deve perder os primeiros jogos da competição.

continua após a publicidade

➡️Desafio Lance!: uma pergunta para cada seleção que joga pela Copa nesta segunda (15/06)

Arrascaeta se machucou durante a preparação com a seleção, enquanto ainda se recuperava de uma outra lesão na clavícula, sofrida na partida entre Flamengo e Estudiantes, no fim de abril, e que exigiu uma cirurgia no local.

Arrascaeta em treino da seleção do Uruguai antes da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / AUF)

Marcelo Bielsa revelou que, desde sua chegada à seleção, o jogador vem realizando um trabalho conjunto com o preparador físico do Flamengo, Laniyan Neves, profissional que, segundo o treinador, teve papel importante na evolução recente do atleta. Inclusive, o membro da comissão rubro-negra acompanhou a delegação uruguaia no Mundial para monitorar de perto o processo de recuperação de Arrascaeta. Bielsa assumiu a responsabilidade pela lesão do jogador, que é peça importante para a equipe e, em condições ideais, é titular no esquema de Bielsa.

continua após a publicidade

— Ele teve uma lesão muscular, e isso é sempre responsabilidade de quem controla um jogador em recuperação, por isso assumimos essa responsabilidade.

➡️Técnico do Uruguai explica lesão de Arrascaeta e contradiz Flamengo: 'Um erro'

Sem Arrascaeta, o Uruguai encerrou a preparação para a estreia na Copa do Mundo contra a Arábia Saudita. O jogo é válido pelo grupo H, que também conta com Espanha e Cabo Verde.

continua após a publicidade

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.