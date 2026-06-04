Vídeo mostra cicatriz na cabeça de Valverde após briga com astro da França no Real Madrid
Jogador da seleção uruguaia teve traumatismo cranioencefálico após brigar com Tchouameni
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Um vídeo postado pelo barbeiro de Valverde mostrando o corte feito no cabelo do jogador viralizou nas redes sociais nesta semana. O motivo é que, no vídeo, é possível ver uma cicatriz na testa do jogador, que surgiu a partir da briga com Tchouameni, volante da França e do Real Madrid, no mês passado.
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Na época, o jogador, que é meia da seleção do Uruguai, se desentendeu com o companheiro de equipe em duas oportunidades diferentes, conforme foi informado pela imprensa espanhola. Na primeira situação, os jogadores discutiram após uma dividida forte durante um treino do Real Madrid, e foram separados pelos companheiros.
No dia seguinte, Valverde não teria cumprimentado o companheiro e os desentendimentos voltaram a acontecer, com a imprensa espanhola noticiando que o jogador uruguaio teria até mesmo acusado Tchouameni de vazar informações para a imprensa.
No vestiário, os jogadores chegaram às vias de fato e o meia uruguaio saiu mais prejudicado: ele teria sido atingido por Tchouameni e sofreu um traumatismo cranioencefálico por causa da pancada. Logo depois da briga, Valverde foi encaminhado para o hospital e precisou ficar 15 dias afastado dos gramados.
Confira abaixo o vídeo de Valverde postado por seu barbeiro nas redes sociais:
La grosse cicatrice de Fede Valverde 🇺🇾 après son affrontement avec Aurélien Tchouaméni. 🤯— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 4, 2026
(🎥 barber.beer1 sur TikTok) pic.twitter.com/aN0xZ5nZTq
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Como punição, o Real Madrid abriu processo disciplinar contra os dois atletas e os multou em 500 mil euros cada após o desentendimento. Valverde precisou ficar um tempo sem jogar para se recuperar do choque. A briga foi apenas um dos vários incidentes que marcaram a temporada conturbada do Real Madrid. A equipe espanhola não conseguiu vencer nenhum título na temporada 2025/2026, que foi marcada pela demissão do técnico Xabi Alonso e o comando provisório de Álvaro Arbeloa.
Tanto Valverde pela seleção do Uruguai, quanto Tchouameni pela seleção da França, estarão presentes na Copa do Mundo de 2026.
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