menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Vídeo mostra cicatriz na cabeça de Valverde após briga com astro da França no Real Madrid

Jogador da seleção uruguaia teve traumatismo cranioencefálico após brigar com Tchouameni

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/06/2026
16:59
Favorite o Lance! no Google
Valverde com cicatriz na testa.
imagem cameraValverde, meia do Real Madrid e do Uruguai, com uma cicatriz na testa. (Imagem: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um vídeo postado pelo barbeiro de Valverde mostrando o corte feito no cabelo do jogador viralizou nas redes sociais nesta semana. O motivo é que, no vídeo, é possível ver uma cicatriz na testa do jogador, que surgiu a partir da briga com Tchouameni, volante da França e do Real Madrid, no mês passado.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

Cicatriz de Valverde após briga com Tchouameni (Imagem: reprodução/X)
Cicatriz de Valverde após briga com Tchouameni (Imagem: reprodução/X)

Na época, o jogador, que é meia da seleção do Uruguai, se desentendeu com o companheiro de equipe em duas oportunidades diferentes, conforme foi informado pela imprensa espanhola. Na primeira situação, os jogadores discutiram após uma dividida forte durante um treino do Real Madrid, e foram separados pelos companheiros.

No dia seguinte, Valverde não teria cumprimentado o companheiro e os desentendimentos voltaram a acontecer, com a imprensa espanhola noticiando que o jogador uruguaio teria até mesmo acusado Tchouameni de vazar informações para a imprensa.

continua após a publicidade

No vestiário, os jogadores chegaram às vias de fato e o meia uruguaio saiu mais prejudicado: ele teria sido atingido por Tchouameni e sofreu um traumatismo cranioencefálico por causa da pancada. Logo depois da briga, Valverde foi encaminhado para o hospital e precisou ficar 15 dias afastado dos gramados.

Confira abaixo o vídeo de Valverde postado por seu barbeiro nas redes sociais:

➡️Craque do Flamengo recusa convocação para seleção antes da Copa; entenda

Como punição, o Real Madrid abriu processo disciplinar contra os dois atletas e os multou em 500 mil euros cada após o desentendimento. Valverde precisou ficar um tempo sem jogar para se recuperar do choque. A briga foi apenas um dos vários incidentes que marcaram a temporada conturbada do Real Madrid. A equipe espanhola não conseguiu vencer nenhum título na temporada 2025/2026, que foi marcada pela demissão do técnico Xabi Alonso e o comando provisório de Álvaro Arbeloa.

continua após a publicidade

Tanto Valverde pela seleção do Uruguai, quanto Tchouameni pela seleção da França, estarão presentes na Copa do Mundo de 2026.

⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias