Ancelotti diz quais são as duas chaves para ganhar a Copa do Mundo
Treinador italiano crê na combinação de dois fatores para conquistar o Hexa
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Desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti deixou claro que a principal meta do seu trabalho é conquistar a Copa do Mundo. Em um dos seus primeiros contatos com o elenco brasileiro, registrado no documentário Vai, Brasil!, disponível no Globoplay, Ancelotti compartilhou sua visão sobre o que considera essencial para uma equipe alcançar o sucesso no maior torneio do futebol mundial.
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Segundo o treinador, talento e atitude são elementos inseparáveis para qualquer seleção que pretenda levantar a taça.
— O objetivo é muito claro, ser campeão da Copa do Mundo. Para ganhar, existem duas coisas muito importantes. Primeiro: talento, e isso aqui nós temos. Segundo: sacrifício, altruísmo, boa atitude e profissionalismo. Essas são as duas chaves. Com muito talento e zero atitude, não se ganha. Com zero talento, mas muita atitude e sacrifício, também não se ganha. A combinação entre talento e atitude permite ter êxito — disse Carlo Ancelotti em um dos primeiros contatos com o elenco da Seleção Brasileira na Granja Comary.
Ao longo de décadas no futebol europeu, Ancelotti construiu sua trajetória apostando no equilíbrio entre qualidade técnica e comprometimento coletivo. A mensagem também serve como um indicativo da cultura que Ancelotti implementa na Seleção Brasileira.
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Faltam quantos dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo?
A estreia do Brasil na Copa do Mundo será no dia 13 de junho (sábado), contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Mas, antes disso, ainda há um compromisso pela frente.
No próximo sábado (6), o Brasil faz seu último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Os convocados do Brasil enfrentam o Egito no Huntington Bank Field, casa do Cleveland Browns, da NFL. O estádio fica localizado em Cleveland, no estado de Ohio.
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🌎AGENDA DO BRASIL NA COPA DO MUNDO
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
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