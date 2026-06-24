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Às vésperas de Brasil x Escócia, Yamal é visto usando boné da Seleção

Lamine Yamal já declarou ter Neymar como ídolo no futebol

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
24/06/2026 12:09
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rapinha e Yamal são companheiros de equipe no Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)
Rapinha e Yamal são companheiros de equipe no Barcelona (Foto: Lluis Gene/AFP)

Lamine Yamal, atacante da seleção espanhola e um dos destaques da Copa do Mundo, foi flagrado usando um boné do Brasil em um vídeo publicado nas redes sociais às vésperas do confronto brasileiro contra a Escócia. As imagens repercutiram entre torcedores brasileiros, que reagiram com entusiasmo e brincadeiras.

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    • O registro foi feito por sua mãe, Sheila Ebana. No vídeo, Yamal aparece com o boné amarelo estampado com a bandeira do Brasil e vestindo a camisa da seleção espanhola. O jogador está sentado à mesa ao lado da mãe enquanto acompanha o irmão mais novo brincando pelo local.

    A gravação foi publicada nas redes sociais e rapidamente repercutiu entre torcedores e internautas brasileiros, que brincam com a situação, pedindo a "naturalização" do craque espanhol.

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    Reação da web com Yamal de boné do Brasil em pré-jogo contra Escócia

    Laços com o Brasil

    A afinidade de Yamal com o Brasil tem raízes antigas. No ano passado, o jogador esteve no país em período de férias e se encontrou com Neymar, de quem é declaradamente fã. Há algumas semanas, o astro de 18 anos colocou o brasileiro em primeiro lugar em uma lista dos três jogadores que mais gosta de assistir, chamando-o de "ídolo".

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    A ligação com o Brasil também passa pelo clube. No Barcelona, Yamal atua ao lado de Raphinha, companheiro de equipe com quem divide o time em nível profissional.

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    Vídeo de Yamal usando boné do Brasil é publicado nas redes às vésperas de jogo contra Escócia (Foto: Reprodução)
    Vídeo de Yamal usando boné do Brasil é publicado nas redes às vésperas de jogo contra Escócia (Foto: Reprodução)

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