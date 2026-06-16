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Veja gols e melhores momentos de Irã x Nova Zelândia na Copa do Mundo

Partida terminou empatada em 2 a 2

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 00:53
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Irã e Nova Zelândia ficaram no empate por 2 a 2 nesta terça-feira (16), pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Em um confronto equilibrado no SoFi Stadium, em Los Angeles, os neozelandeses chegaram a liderar o placar em duas oportunidades, mas viram os iranianos reagirem e garantirem a igualdade.

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    O grande destaque da Nova Zelândia foi Elijah Just, autor dos dois gols da equipe, ambos após assistências de Chris Wood. Pelo lado iraniano, Ramin Rezaeian marcou um dos gols e ainda deu a assistência para Mohammad Mohebi balançar as redes no segundo tempo.

    Com o resultado, as duas seleções somam um ponto, assim como Bélgica e Egito, que empataram por 1 a 1 na outra partida da chave. O Grupo G termina a primeira rodada completamente igualado.

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    Como foi a partida?

    Os neozelandeses começaram melhor e precisaram de apenas sete minutos para abrir o placar. Após lançamento longo, Chris Wood dominou a bola e encontrou Elijah Just. O atacante finalizou com precisão para vencer Alireza Beiranvand e colocar a Nova Zelândia em vantagem.

    Embalada pelo gol, a equipe da Oceania seguiu pressionando. Sarpreet Singh desperdiçou uma boa oportunidade pouco depois, enquanto Marko Stamenić e o próprio Wood também levaram perigo ao gol iraniano. Em uma das melhores chances, Shahriar Moghanlou evitou o segundo gol ao afastar a bola praticamente sobre a linha.

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    Depois de suportar a pressão inicial, o Irã passou a crescer no jogo. Mehdi Taremi quase empatou aos 23 minutos ao acertar a trave em uma arrancada desde o campo defensivo. A melhora iraniana foi premiada aos 32, quando Ramin Rezaeian aproveitou uma sobra dentro da área para finalizar e deixar tudo igual antes do intervalo.

    Alireza Beiranvand, goleiro do Irã, voa para disputar a bola com Finn Surman, da Nova Zelândia (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

    Repetição do roteiro na etapa final

    O segundo tempo começou com a Nova Zelândia novamente mais agressiva. Aos 54 minutos, Elijah Just voltou a aparecer decisivamente. Após troca de passes com Chris Wood dentro da área, o atacante recebeu a devolução e finalizou firme para marcar seu segundo gol na partida e recolocar os neozelandeses em vantagem.

    Assim como aconteceu na primeira etapa, o Irã reagiu rapidamente. Aos 64 minutos, Saman Ghoddos encontrou Rezaeian pela direita, e o lateral cruzou na medida para Mohammad Mohebi cabecear. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, decretando o empate em 2 a 2.

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    Nos minutos finais, os iranianos tentaram aproveitar o momento para buscar a virada. Taremi levou perigo em uma cabeçada e Saeed Ezatolahi desperdiçou boas oportunidades. Do outro lado, Chris Wood ainda teve a chance de garantir a vitória da Nova Zelândia no último lance, mas Beiranvand fez a defesa e confirmou a divisão de pontos.

    O empate deixa o Grupo G totalmente aberto para a sequência da Copa do Mundo, com todas as seleções somando um ponto após a rodada de estreia.

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