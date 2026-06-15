Falha de Muslera em Arábia Saudita x Uruguai viraliza: 'Não dá' Goleiro falhou no único gol da partida

O goleiro Fernando Muslera voltou a ser assunto nas redes sociais durante a partida entre Arábia Saudita e Uruguai pela Copa do Mundo. Após realizar importantes defesas no primeiro tempo, o experiente arqueiro acabou sendo apontado por parte dos torcedores como responsável pelo gol saudita, marcado por Al-Amri aos 40 minutos.

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O lance aconteceu após cobrança de escanteio. Kanno subiu livre e cabeceou para o gol. Muslera conseguiu fazer a defesa, mas espalmou a bola para o meio da área. No rebote, Al-Amri apareceu sem marcação para completar para as redes e abrir o placar para a Arábia Saudita.

Veja o lance:

Defesaça do Muslera 🇺🇾



Logo depois ele falhou no gol saudita.



🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/sFWaBfi19b — Central da Bola (@inffodofute) June 15, 2026

A jogada rapidamente viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre os torcedores. Enquanto alguns criticaram a decisão do goleiro de dar o rebote para a região central da área, outros saíram em defesa do uruguaio, lembrando que ele havia evitado pelo menos duas boas oportunidades dos sauditas momentos antes do gol.

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Veja a repercussão:

Nada mais MUSLERA EM COPA DO MUNDO ™️ do que fazer um milagre absurdo e depois falhar miseravelmente na sequência — VULGÃOᶜˢᵃ 🏳️‍🌈 (@VULGAOTT) June 15, 2026

salvou tanto que uma hora nao deu

nao da pra criticar o cara — Alyson 🦅 (@havelflip) June 15, 2026

coitado, nao tem 4 mãos pro rebote — Taisa. (@TaisaComenta) June 15, 2026

Sempre o mesmo Muslera....... — Gabriel Pires (@gabrielpires016) June 15, 2026

Antes do lance do gol, Muslera havia sido um dos destaques do Uruguai. Aos 37 minutos, o goleiro fez uma grande defesa em finalização de Al-Amri dentro da área e evitou o que seria o primeiro gol saudita. Pouco depois, porém, não conseguiu impedir que a pressão adversária resultasse na abertura do placar.

Fernando Muslera falhou no gol da Arábia Saudita contra o Uruguai. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Com o resultado parcial, a Arábia Saudita foi para o intervalo vencendo o Uruguai por 1 a 0, em Miami, deixando a equipe comandada por Marcelo Bielsa pressionada para a etapa final.

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