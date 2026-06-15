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Falha de Muslera em Arábia Saudita x Uruguai viraliza: 'Não dá'

Goleiro falhou no único gol da partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 20:17
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Muslera em ação durante Arábia Saudita e Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Muslera em ação durante Arábia Saudita e Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O goleiro Fernando Muslera voltou a ser assunto nas redes sociais durante a partida entre Arábia Saudita e Uruguai pela Copa do Mundo. Após realizar importantes defesas no primeiro tempo, o experiente arqueiro acabou sendo apontado por parte dos torcedores como responsável pelo gol saudita, marcado por Al-Amri aos 40 minutos.

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    O lance aconteceu após cobrança de escanteio. Kanno subiu livre e cabeceou para o gol. Muslera conseguiu fazer a defesa, mas espalmou a bola para o meio da área. No rebote, Al-Amri apareceu sem marcação para completar para as redes e abrir o placar para a Arábia Saudita.

    Veja o lance:

    A jogada rapidamente viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre os torcedores. Enquanto alguns criticaram a decisão do goleiro de dar o rebote para a região central da área, outros saíram em defesa do uruguaio, lembrando que ele havia evitado pelo menos duas boas oportunidades dos sauditas momentos antes do gol.

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    Veja a repercussão:

    Antes do lance do gol, Muslera havia sido um dos destaques do Uruguai. Aos 37 minutos, o goleiro fez uma grande defesa em finalização de Al-Amri dentro da área e evitou o que seria o primeiro gol saudita. Pouco depois, porém, não conseguiu impedir que a pressão adversária resultasse na abertura do placar.

    Fernando Muslera falhou no gol da Arábia Saudita contra o Uruguai. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Com o resultado parcial, a Arábia Saudita foi para o intervalo vencendo o Uruguai por 1 a 0, em Miami, deixando a equipe comandada por Marcelo Bielsa pressionada para a etapa final.

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