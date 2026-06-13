VAR chama árbitro para mudar cartão de forma inédita em EUA x Paraguai Árbitro holandês retirou cartão de defensor estadunidense e aplicou a jogador do Paraguai, após simulação; entenda

O duelo entre Estados Unidos e Paraguai, que marcou a vitória do anfitrião por 4 a 1 na noite desta sexta-feira (12), pelo Grupo D, SoFi Stadium, em Los Angeles, teve um lance curioso com direito à aplicação de uma das novas regras da arbitragem adotadas nesta edição da Copa do Mundo: o "erro de identificação" aplicado para "qualquer time".

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Aos 5 minutos do segundo tempo, Almirón, um dos principais nomes da Seleção Paraguaia, foi advertido com cartão amarelo após checagem do árbitro Danny Desmond Makkelie, da Holanda, ir ao VAR e verificar que o jogador simulou uma falta. Com isso, foi retirado o cartão que havia sido dado a Tim Ream, da Seleção Estadunidense, perto da linha de fundo.

Nesta novidade na Copa do Mundo de 2026, em caso de identificação errada de um jogador punido com cartão amarelo ou vermelho por uma falta cometida, a arbitragem pode rever o lance, retirar a advertência e mostrar a qualquer outro jogador, inclusive da equipe adversária.

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O que diz o protocolo da Fifa

Um erro de identificação quando o árbitro mostrar um cartão amarelo ou vermelho, mas claramente punir o jogador errado de qualquer uma das equipes pela infração em questão; a infração em si não pode ser revista, exceto no contexto de um erro de identificação.

Nestes casos, conforme determinação do protocolo, o reinício da partida não impede a revisão do cartão.

Grupo D da Copa do Mundo

O grupo terá sua primeira rodada encerrada na madrugada de segunda-feira (15), com o jogo entre Austrália e Turquia. Na segunda rodada, os Estados Unidos jogarão contra a Austrália, na sexta-feira (19), enquanto os sul-americanos jogarão às 0h de sábado (20).

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